Xử lý nghiêm các đối tượng liên quan đến phá rừng tại Phú Yên

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) thực hiện việc khám xét nhà của trùm giang hồ Thảo "lụi" ở Bình Thuận để điều tra chuyên án liên quan đến nguồn tin tố giác tội phạm.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) vừa phát đi thông báo tìm người bị hại và người có liên quan vụ án Trần Thị Ngọc Hà có hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bằng những dấu vết tại hiện trường và khám nghiệm tử thi, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đấu tranh với gã chồng hờ và cuối cùng hắn cũng khai nhận hành vi dùng dây siết cổ vợ đến khi nạn nhân bất động rồi rời khỏi nhà và lên kịch bản ngoại phạm để khai với công an.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) vừa ban hành Quyết định số 01/QĐ-CSĐT-Đ3 về dừng truy tìm bà Nguyễn Thị Tố Nga.

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết tình trạng mua bán trái phép chất ma túy qua đường hàng không gia tăng.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Cảnh sát Hình sự) Công an tỉnh Gia Lai vừa phát đi thông báo tìm người bị hại vụ nữ kế toán của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bị tố cáo lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

(GLO)-Lợi dụng đoạn đường vắng người qua lại, đối tượng Xên (SN 2004, trú tại xã Lơ Pang, huyện Mang Yang) điều khiển xe máy áp sát và ra tay cướp giật túi xách của người đi đường. Tuy nhiên, sau 5 giờ gây án, đối tượng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Đoa bắt giữ.

(GLO)- Tại thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai), tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ diễn ra khá phổ biến. Trước thực tế đó, Công an thị xã đã triển khai nhiều biện pháp nhằm xử lý số đối tượng này, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại địa phương.