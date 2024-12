Xe khách đang chạy bất ngờ phát hiện cháy

(GLO)- Ngày 26-12, theo nguồn tin của Báo Gia Lai, Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Công an Công an tỉnh Thái Bình thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Đình Năm và Nguyễn Thanh Tâm vì đã có hành vi lợi dụng danh nghĩa nhà báo để cưỡng đoạt tài sản.