Vụ 4 mẹ con chết bất thường: Chồng đầu độc vợ và 3 con

(GLO)- Trong 2 ngày (21 và 22-8), tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Ban Chỉ đạo hoạt động hè TP. Pleiku tổ chức Liên hoan các đội tuyên truyền pháp luật trên địa bàn thành phố năm 2023 với chủ đề “Chúng em với an toàn giao thông và an ninh mạng”.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Tươi (SN 2002, trú tại thôn 5, xã Thành An, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.