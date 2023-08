Bắt nghi phạm giết người, đốt xác, bắn trả công an sau 11 năm lẩn trốn

(GLO)- Chiều 19-8, tại nhà sinh hoạt cộng đồng làng Kon Chrăh (xã Hà Ra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai), Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Công an huyện Mang Yang, Công an xã Hà Ra và các Mạnh Thường Quân tổ chức chương trình “đổi gạo lấy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo”.