Vụ 2 người ở Hải Dương chết trong đêm giao thừa: Thiệt mạng khi đi đòi nợ

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Vũ Thị Lan (SN 1979, ngụ xóm 1 Văn Giáo, xã Nghĩa Hùng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm”.

(GLO)- Đầu tháng 12-2022, UBND phường An Phú (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình “Móc khóa an ninh” nhằm phát huy vai trò của người dân tham gia phòng-chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) khu dân cư.