Đỗ An Huy điều hành 15 cô gái bán dâm, trong đó có 4 người chưa đủ 16 tuổi, một người chưa đủ 18 tuổi, đồng thời môi giới mại dâm với giá 3,5 triệu đồng/lượt.

(GLO)- Công an TP. Hồ Chí Minh vừa phát đi thông tin cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo mới qua hình thức quét mã QR trên thẻ để nhận tiền.

Ngày 10-7, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an thông tin chính thức về việc triệt phá đường dây cá độ 500 tỷ đồng tại Khánh Hòa.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai thông báo tìm bị hại vụ án Dương Văn Hà lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại huyện Ia Grai.

Ngày 9.7, Công an Q.12 (TP.HCM) cho biết đã triệt phá đường dây 'Tổ chức đánh bạc và đánh bạc' do Nguyễn Lộc Thành Phước (31 tuổi, ở Q.12) và Nguyễn Minh Tuấn (41 tuổi, ở tỉnh Tây Ninh) cầm đầu.

Cơ quan An ninh điều tra xác định 2 bị can Trương Huy San và Trần Đình Triển đã có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, đăng tải các bài viết trên mạng xã hội Facebook xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.