Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, 2 quý đầu năm 2024, thương mại hai chiều Việt Nam-Đài Loan (Trung Quốc) đạt 13 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam nhập siêu gần 7,5 tỷ USD hàng hóa từ thị trường này, cao hơn cùng kỳ 1,07 tỷ USD, trong đó máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với 6 tỷ USD, tăng 27% so với cùng kỳ.

Cụ thể về nhập khẩu, Việt Nam chi 10,2 tỷ USD để nhập khẩu hàng hóa từ Đài Loan (Trung Quốc), tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là mặt hàng nhập khẩu lớn nhất với 6 tỷ USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 58% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa.

Ngoài máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, trong số 36 mặt hàng nhập khẩu chính từ Đài Loan (Trung Quốc) có 10 mặt hàng nhập khẩu đạt kim ngạch trên 100 triệu USD với tổng giá trị 3,5 tỷ USD. Trong đó, Việt Nam chi 724 triệu USD để nhập khẩu vải từ thị trường này, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước; chi 660 triệu USD để nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước; chất dẻo nguyên liệu cũng đạt 583 triệu USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước; sắt thép với 338 triệu USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện với 250 triệu USD, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước; hóa chất với 285 triệu USD, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước; sản phẩm hóa chất với 255 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, Việt Nam còn chi 176 triệu USD để nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may, da giày, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước; chi 105 triệu USD để nhập khẩu xơ sợi dệt, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước; sản phẩm từ chất dẻo với 127 triệu USD, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước...

Ở chiều ngược lại, hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Đài Loan (Trung Quốc) đạt 2,72 tỷ USD trong nửa đầu năm 2024, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này 39 mặt hàng chính, trong đó có 6 mặt hàng đạt kim ngạch trên 100 triệu USD với tổng 1,58 tỷ USD, chiếm 27% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất với 607 triệu USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đứng vị trí thứ hai với 346 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước; điện thoại và linh kiện với 213 triệu USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước; sắt thép với 189 triệu USD, tăng 71% so với cùng kỳ năm trước; sản phẩm từ sắt thép với 115 triệu USD, tăng 93% so với cùng kỳ năm trước. Dệt may là mặt hàng duy nhất có đà giảm về kim ngạch với giảm 7%, còn 112 triệu USD...