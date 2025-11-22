Gia Lai: Rau xanh khan hiếm, tôm cá hạ giá

(GLO)- Sau những ngày mưa lũ kéo dài, thị trường thực phẩm ghi nhận sự mất cân đối rõ rệt: rau xanh khan hiếm trầm trọng, còn thủy sản nuôi trồng lại hạ giá do người dân tranh thủ vớt bán khi hồ, lồng bè bị ngập nước.

Rau xanh khan hiếm, giá tăng mạnh

Ghi nhận tại các chợ trung tâm phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam và một số phường lân cận cho thấy, mặt hàng rau xanh gần như “biến mất” trong 2 ngày đầu sau lũ. Tại chợ Lớn mới, lượng hàng về giảm tới 90%, nhiều sạp buộc phải đóng cửa vì không có nguồn cung.

Quầy rau lớn nhất chợ Lớn mới chỉ còn ít lượng hàng trữ được. Ảnh: Hải Yến

Những loại rau thông dụng như rau muống, cải, mồng tơi, rau ngót… tăng giá 5.000-10.000 đồng/kg nhưng vẫn rất hiếm. Giá một số mặt hàng củ quả như cà rốt, khoai tây, bí xanh tăng 30-50%.

Chị Nguyễn Thị Hoa (chợ Lớn mới) chia sẻ: “Tôi chỉ bán sỉ, mỗi sáng bỏ hàng cho các chợ quanh trung tâm. Mấy ngày lũ thì không có hàng. Sáng nay chỉ gom được ít bí xanh và cà rốt, còn rau ăn lá thì hỏng gần hết”. Theo chị Hoa, đây là lần đứt gãy nguồn hàng rau xanh nghiêm trọng nhất từ trước đến nay.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng khan hàng là do ngập úng cục bộ khiến rau màu bị hư hại; đồng thời tuyến giao thông nối tỉnh Gia Lai với các vựa rau lớn ở Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng bị gián đoạn. Theo Ban Quản lý chợ Lớn mới, trong số 60 tiểu thương chuyên bán rau củ thì có đến 40 hộ tạm nghỉ vì nhà bị ngập, không có người trông coi quầy hoặc không nhập được hàng.

Không chỉ chợ truyền thống, hệ thống siêu thị cũng rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn rau xanh. Tại GO! Quy Nhơn, WinMart và Mega Market, các kệ rau xanh gần như trống hẳn, chỉ còn lại một số củ quả trữ đông.

Bà Lê Thị Thanh Thảo-Giám đốc GO! Quy Nhơn-cho biết: “Nguồn rau củ từ Lâm Đồng không thể vận chuyển xuống được do đường qua đèo tắc một số đoạn; nguồn từ Khánh Hòa, Đà Nẵng cũng đứt gãy. Nguồn thực phẩm tươi sống tại chỗ cũng hạn chế vì người dân vùng ven đang lo khắc phục thiệt hại, chưa thể cung ứng trở lại. Trước đây, mỗi ngày, chúng tôi có đủ thịt bò, gà, cá biển, rau xanh; nay chỉ còn khoảng 40% lượng hàng. Riêng rau thì gần như đứt hẳn”.

Tại Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn và An Nhơn, ông Nguyễn Văn Minh-Tổ trưởng Tổ Marketing-thông tin: “Xe chở 8 tấn rau từ Khánh Hòa bị kẹt lại nhiều giờ, không thể về đúng lịch. Chúng tôi đang cố điều hàng từ hệ thống khu vực miền Trung nhưng tình trạng chung là thiếu hàng”.

Bà Nguyễn Thị Hương (phường Quy Nhơn) cho biết: “Hai ngày nay đi chợ rất khó mua rau. Chỉ còn bắp cải, cà rốt, khoai tây, riêng rau xanh thì hầu như không có”.

Thừa cá, tôm từ vùng nuôi ngập nước

Trái ngược với rau xanh, mặt hàng thủy sản nuôi trồng lại tăng mạnh số lượng tại một số chợ nhỏ như chợ Sân bay. Nhiều lồng bè nuôi thủy sản ở vùng ven biển, ven đầm bị ngập sâu khiến cá tôm bị “ngộp”, người dân tranh thủ vớt bán.

Người dân vớt tôm hùm bán rẻ chạy lũ. Ảnh: ĐVCC

Chị Nguyễn Thị Phượng-tiểu thương chợ Sân bay-cho biết: “Cá biển hầu như không có vì biển động, nhưng tôm, cá nuôi thì nhiều, nhất là cá chim, cá mú, tôm hùm… Tuy nhiên, tiểu thương không dám nhập nhiều. Giá tôm, cá giảm đến 20-50% so với trước mưa lũ. Đa số mọi người nhờ bán qua mạng xã hội”.

Nguồn thịt heo, bò, gia cầm cũng thiếu hụt do các lò giết mổ bị ngập sâu, không thể vận hành. Cơ sở giết mổ tập trung tại phường Quy Nhơn Đông phải tạm ngừng hoạt động.

Ông Phạm Văn Hùng-Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất chế biến thực phẩm Quy Nhơn-cho biết: “Công ty bị thiệt hại nặng nề, phải ngừng hoạt động 3 ngày. Toàn bộ máy móc bị hư hỏng. Sau bão, nhiều thiết bị hư chưa kịp sửa thì nay lụt nữa rất khó phục hồi. Mỗi ngày, cơ sở giết mổ gần 400 con heo, bò cung cấp ra thị trường nhưng hiện chúng tôi chưa biết khi nào hoạt động trở lại”.

Tình trạng thiếu thịt gia súc, gia cầm khiến một số quán ăn phải đóng cửa tạm thời. Ông Lê Văn Thoa, chủ quán phở Trường Sa (phường Quy Nhơn) lo lắng: “Sáng 21-11, tôi không có nguồn xương, thịt bò để bán vì lò mổ ngừng hoạt động. Nhà cung cấp chưa thể trả lời lúc nào có hàng để tôi mở quán trở lại”.

Dù đối mặt nhiều khó khăn nhưng giá các mặt hàng thiết yếu như gạo, mì tôm, dầu ăn, đường… vẫn ổn định và được cung ứng đầy đủ tại hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Theo đánh giá của tiểu thương, tình trạng thiếu rau xanh chỉ mang tính tạm thời; khi giao thông thông suốt, nguồn hàng từ các tỉnh lân cận sẽ phục hồi. Tuy nhiên, diện tích rau tại chỗ bị hư hại nặng nên sẽ mất vài tuần để sản xuất lại.