Ngày 25-11, hồ tiêu tăng thêm đến 1.500 đồng/kg, cà phê giảm nhẹ

(GLO)- Thị trường nông sản nội địa ngày 25-11 ghi nhận sự bật tăng trở lại của giá hồ tiêu, với mức tăng 1.000-1.500 đồng/kg. Trong khi đó, cà phê giảm nhẹ 500 đồng/kg sau phiên đi ngang hôm qua.

Cụ thể, tại Gia Lai, hồ tiêu hôm nay giao dịch ở mức 148.300 đồng/kg, tăng 1.300 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Lâm Đồng, giá hồ tiêu cùng tăng 1.000 đồng/kg, hiện được thương lái thu mua với giá 149.000 đồng/kg.

Ngày 25-11, hồ tiêu tăng thêm đến 1.500 đồng/kg. Ảnh: Internet

Cùng mức tăng 1.000 đồng, tại tỉnh Đồng Nai, hồ tiêu đạt ngưỡng 147.500 đồng/kg. Giá hồ tiêu tăng mạnh nhất trong ngày 25-11 được ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh với 1.500 đồng/kg, lên mức 148.000 đồng/kg.

Trong khi đó, sau khi giảm 500 đồng, cà phê tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 111.700 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng là 111.000 đồng/kg, tại Đắk Lắk xuống còn 112.000 đồng/kg.