Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Ngày 25-11, hồ tiêu tăng thêm đến 1.500 đồng/kg, cà phê giảm nhẹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; congthuong.vn)

(GLO)- Thị trường nông sản nội địa ngày 25-11 ghi nhận sự bật tăng trở lại của giá hồ tiêu, với mức tăng 1.000-1.500 đồng/kg. Trong khi đó, cà phê giảm nhẹ 500 đồng/kg sau phiên đi ngang hôm qua.

Cụ thể, tại Gia Lai, hồ tiêu hôm nay giao dịch ở mức 148.300 đồng/kg, tăng 1.300 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Lâm Đồng, giá hồ tiêu cùng tăng 1.000 đồng/kg, hiện được thương lái thu mua với giá 149.000 đồng/kg.

ngay-25-11-ho-tieu-tang-them-den-1500-dongkg-4855.jpg
Ngày 25-11, hồ tiêu tăng thêm đến 1.500 đồng/kg. Ảnh: Internet

Cùng mức tăng 1.000 đồng, tại tỉnh Đồng Nai, hồ tiêu đạt ngưỡng 147.500 đồng/kg. Giá hồ tiêu tăng mạnh nhất trong ngày 25-11 được ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh với 1.500 đồng/kg, lên mức 148.000 đồng/kg.

Trong khi đó, sau khi giảm 500 đồng, cà phê tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 111.700 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng là 111.000 đồng/kg, tại Đắk Lắk xuống còn 112.000 đồng/kg.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gạo chất lượng cao của các hợp tác xã khu vực phía Tây tỉnh hướng đến mục tiêu xây dựng thương hiệu đặc trưng và mở rộng thị trường.

Gia Lai xây dựng thương hiệu gạo đặc trưng để mở rộng thị trường tiêu thụ

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Không chỉ đầu tư nâng cao năng suất, nhiều hợp tác xã (HTX), hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn hướng đến mục tiêu xây dựng thương hiệu gạo đặc trưng của địa phương. Ðây được xem là hướng đi bền vững nhằm nâng cao giá trị hạt gạo, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Người dân khẩn trương dựng lại chuồng trại chăn nuôi bị thiệt hại nặng sau cơn bão số 13, nỗ lực khôi phục sản xuất.

Nỗ lực khôi phục chăn nuôi sau bão

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Bão số 13 khiến hàng nghìn chuồng trại và đàn gia súc, gia cầm của người dân ở các xã, phường khu vực phía Ðông tỉnh bị thiệt hại nặng nề. Người dân đang khẩn trương dựng lại chuồng trại, chăm sóc đàn vật nuôi còn lại và mong mỏi chính sách hỗ trợ để tái sản xuất.

Dự án đầu tư nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao của Công ty TNHH Việt Úc - Phù Mỹ tại xã An Lương khẳng định hiệu quả.

Dự án đầu tư nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao tại xã An Lương: Khẳng định hiệu quả

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Với việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, ứng dụng công nghệ cao trên tất cả các khâu từ sản xuất con giống đến chăm sóc, quản lý dịch bệnh tôm nuôi, đã giúp Công ty TNHH Việt Úc - Phù Mỹ tạo đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế.

Doanh nghiệp và nông dân Tây Gia Lai nỗ lực khôi phục cây trồng chủ lực xuất khẩu sau thiệt hại nặng do bão số 13 (Kalmaegi).

Tây Gia Lai nỗ lực khôi phục cây trồng giá trị kinh tế cao

Kinh tế

(GLO)- Sức gió mạnh của bão số 13 (Kalmaegi) đã làm ngã đổ nhiều diện tích cây trồng có giá trị kinh tế cao ở một số xã khu vực Tây Gia Lai, gây thiệt hại nặng cho người dân và doanh nghiệp. Hiện nay, doanh nghiệp cùng nông dân đang nỗ lực khôi phục các loại cây trồng chủ lực xuất khẩu.

gia-lai-chong-khai-thac-IUU

Hành động quyết liệt, đúng cách, hiệu quả thực chất

Kinh tế

(GLO) - Chiều 11-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 21 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng-chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU). Thủ tướng yêu cầu hành động quyết liệt, đúng cách, hiệu quả thực chất.

null