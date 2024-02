Về nhà ăn Tết, đối tượng truy nã nguy hiểm bị bắt

(GLO)- Năm 2023, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đạt nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.