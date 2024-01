Mở rộng điều tra vụ án Công ty AIC, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Tử Quỳnh (nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và 3 bị can khác.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ 5 đối tượng, gồm: Đinh Lươp, Đinh H’dim (cùng 18 tuổi), Đinh Hiưp (21 tuổi), Đinh In (27 tuổi), Đinh N. (15 tuổi, cùng trú tại xã Chư Krêy) về hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép.

(GLO)- Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ hình sự đối tượng Trương Thị Hòa (SN 1968, trú tổ 5, phường An Phú, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi cho "vay nóng" với lãi suất 360%/năm.