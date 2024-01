NÓNG: Bắt giữ 2 nghi phạm cướp ngân hàng tại Quảng Nam lẩn trốn ở Thừa Thiên - Huế

Sau khi cướp ngân hàng tại Quảng Nam, 2 nghi phạm chạy trốn ra huyện miền núi ở Thừa Thiên - Huế thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Vào lúc 12 giờ ngày 20-1, Công an huyện A Lưới và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát hiện, bắt giữ 2 nghi phạm liên quan vụ cướp ngân hàng ở tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, hai nghi phạm này là Trần Đông Lập (SN 1990; ngụ tại xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) và Đặng Văn Được (SN 1999, trú tại xã Phú Dương, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế), bị bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện miền núi A Lưới.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 10 giờ ngày 19-1, 2 đối tượng này đã xông vào một chi nhánh ngân hàng ở xã Duy Hoà, huyện Duy Xuyên dùng hung khí khống chế bảo vệ và nhân viên để cướp tài sản. Khi nghe tiếng chuông báo động của ngân hàng vang lên, 2 đối tượng hoảng sợ bỏ chạy.

Ngay khi nhận được thông tin của Công an tỉnh Quảng Nam có 2 đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng trên địa bàn tỉnh này và đang trên đường chạy trốn. Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã nhanh chóng chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện phối hợp bắt giữ.

Bước đầu, 2 nghi phạm cướp ngân hàng ở Quảng Nam khai nhận do nợ nần nên chúng đã bàn với nhau đi cướp tài sản.

Ban Giám Đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã biểu dương lực lượng tham gia phá án và khen thưởng Công an huyện A Lưới 5 triệu đồng.