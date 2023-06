Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành, đơn vị cùng lãnh đạo các huyện thị xã, thành phố tại các điểm cầu.

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng và đề ra giải pháp để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2023. Trong đó, chú trọng vào những nội dung như: tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư công gắn với nhiệm vụ của các đoàn công tác đôn đốc giải ngân; các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm; đôn đốc khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư đối với các dự án chưa giao vốn năm 2023; đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục đầu tư, tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng ước đạt 5,54% (đứng thứ 35 cả nước, đứng thứ 2 khu vực Tây Nguyên); giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản (theo giá so sánh 2010) ước đạt hơn 10.067 tỷ đồng, đạt 28,15% kế hoạch, tăng 4,78% so với cùng kỳ năm 2022. Ước tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm đạt gần 2.878 tỷ đồng, bằng 53% dự toán Trung ương giao, đạt 48,7% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm (giá so sánh 2010) ước đạt hơn 14.103 tỷ đồng, đạt 44,6% kế hoạch và tăng 14,9% so với cùng kỳ năm ngoái; kim ngạch xuất khẩu ước 420 triệu USD, đạt 61,76% kế hoạch, tương đương so cùng kỳ năm 2022...

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 16.352 tỷ đồng, đạt 38,93% kế hoạch, tăng 3,79% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đã giao là 4.148,4 tỷ đồng (vốn ngân sách địa phương 2.091,4 tỷ đồng; vốn ngân sách Trung ương 2.057 tỷ đồng), tính đến ngày 14-6 đã giải ngân 428,12 tỷ đồng, đạt 10,32% kế hoạch.

Cùng với đó, các đại biểu cũng sẽ xem xét, phân tích tình hình thu, chi ngân sách nhà nước trong 6 tháng và các giải pháp đẩy mạnh thu ngân sách 6 tháng cuối năm. Đồng thời, đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tình hình phát triển sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi; công tác phòng-chống dịch bệnh, quản lý giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp; công tác quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng và các giải pháp đẩy mạnh công tác trồng rừng; phòng-chống thiên tai, bão lũ...

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các sở, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh trong 6 tháng đầu năm 2023. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua; đồng thời, đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị thảo luận có trọng tâm, đánh giá toàn diện, tập trung vào những vấn đề nổi cộm và đề ra các giải pháp căn cơ để gỡ khó, tạo tiền đề vươn lên hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long cho rằng: Từ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và dự báo tình hình trong thời gian tới, với các thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen sẽ tác động nhiều mặt đến sự phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu giám đốc các sở; thủ trưởng các ngành, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong tháng 7 và các tháng tiếp theo, nỗ lực phấn đấu đạt vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2023 đã đề ra; tiếp tục quán triệt chủ đề “Đoàn kết-kỷ cương-bản lĩnh-linh hoạt-đổi mới-sáng tạo-kịp thời-hiệu quả”.