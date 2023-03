0:00 / 0:00 0:00 Nam miền Bắc Nam miền Bắc

(GLO)- Sáng 27-3, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông, trật tự Công an TP. Pleiku tuyên truyền An toàn giao thông (ATGT), an ninh trật tự và phòng-chống pháo nổ cho hơn 1.200 học sinh và giáo viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám.