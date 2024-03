Tử hình người phụ nữ phóng hỏa khu nhà trọ khiến 1 phụ nữ mang thai tử vong

Bị can trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm bị Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia bắt giữ.

(GLO)-Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Thị Minh Thư (SN 2005, trú tại xã Tân An, huyện Đak Pơ) để điều tra về hành vi giết người.

Ông Vũ Ngọc Tý, Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc một Công ty CP tập đoàn vàng bạc đá quý ở Thanh Hóa vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố, bắt tạm giam

(GLO)- Ngày 7-3, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) tổng kết công tác phòng-chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Sáng 7-3, lãnh đạo phường An Bình (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) cho biết, tối ngày 6-3, nữ sinh Phan Nguyễn Ngọc Hân (lớp 11A6, Trường THPT Nguyễn Trãi, ở tổ 3) bị đâm tử vong.

Cơ quan Cảnh sát Công an TP. Pleiku vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Nguyên (SN 1991, trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

(GLO)- Ngày 5-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Hiếu (SN 1999; trú tại thôn Nhất Sơn, xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Công an H.Yên Phong (Bắc Ninh) vừa bắt TikToker triệu view 'Tuấn Phò Mã'. Lý do bắt giữ người này sẽ sớm được công bố, sau khi công an làm rõ những hành vi vi phạm của TikToker này.