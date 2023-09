Tử hình kẻ vì hận tình phóng hỏa khu trọ làm người phụ nữ mang thai tử vong

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đang tạm giam đối tượng Kpă Luân (SN 2002, trú tại buôn Rưng Ma Nhiu, xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Công an H.Tuy Phước (Bình Định) cho biết nghi phạm vụ cướp tiệm vàng ở TT.Diêu Trì có nhiều biểu hiện không bình thường.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Pưh vừa tạm giữ hình sự 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Nam (SN 1978, trú tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên); Hồ Đắc Mão (SN 1974, trú tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) và Lê Văn Khoa (SN 1977, trú tại xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh) để điều tra về hành vi đánh bạc.

(GLO)- Đến tận bây giờ, 4 người đàn ông hiền lành, chất phác ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) vẫn không khỏi hãi hùng khi nhớ lại quãng thời gian bị kẻ gian lừa bán cho tàu cá trên biển. Những tháng ngày lênh đênh trên biển, họ bị chủ tàu ép buộc lao động nặng nhọc không công, đánh đập, mắng chửi bất cần lý do.

Đại diện Viện KSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Tuấn (40 tuổi, cựu Trưởng công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú), từ 7 - 8 năm tù.

Ngày 28/8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã bắt giữ Lê Duy Anh Quân (SN 2006, hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Yên Hợp, phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An), là đối tượng gây ra vụ án cướp tiệm vàng tại xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

(GLO)- Trong lúc giằng co, ông Nguyễn Vũ Lâm-cán bộ thuộc Tổ trật tự đô thị, giao thông của phường Thắng Lợi (TP. Pleiku) có tác động tay khiến một phụ nữ bán hàng rong ngã xuống đường. Chứng kiến sự việc, nhiều người dân tỏ thái độ bất bình với cách hành xử của ông Lâm. Người dân cũng đã đăng clip lên mạng xã hội gây nên những bức xúc trong dư luận.

Bằng cách can thiệp phần mềm cấp biển số xe, nhóm cán bộ, lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang đã cấp hơn 5.000 biển số ô tô cho cá nhân, người thân và người có nhu cầu sai quy định.