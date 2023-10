Truy tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(GLO)-Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản số 1744/TB-CSĐT-Đ3 về việc thông báo truy tìm bị hại trong vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang thụ lý, điều tra vụ án Võ Thị Thu Hà (SN 1981, trú tại tổ 2, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại địa bàn tỉnh Gia Lai.

Quá trình trình điều tra, cơ quan Công an xác định, từ năm 2017 đến năm 2018, Võ Thị Thu Hà đã đưa ra thông tin cần tiền làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng để vay mượn tiền của nhiều người trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Sau đó, Võ Thị Thu Hà trốn đi khỏi nơi cư trú, chiếm đoạt số tiền đã vay mượn, tổng cộng 5,6 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai thông báo ai là bị hại của bị can Võ Thị Thu Hà hoặc có liên quan đến vụ án thì đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai (số 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, số điện thoại: 0694.329.109) hoặc liên hệ Điều tra viên Lê Tuấn Anh, số điện thoại 0905.122 .568 để trình báo sự việc và hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.