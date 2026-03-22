(GLO)- Ngày 22-3, Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức Ngày hội Văn hóa Phương Đông và Việt Nam lần thứ III năm 2026, thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

Đông đảo sinh viên tham gia ngày hội. Ảnh: Hồ Điểm

Chương trình do Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn phối hợp với Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường tổ chức, diễn ra từ ngày 21 đến 22-3. Hoạt động này nhằm tạo môi trường để sinh viên tìm hiểu và giao lưu văn hóa các nước phương Đông.

Tại ngày hội, các gian hàng được dựng theo chủ đề văn hóa của Việt Nam, Nhật Bản, Lào, Hàn Quốc và Trung Quốc. Nội dung thể hiện gồm trang phục truyền thống, ẩm thực, trò chơi dân gian và một số nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng của từng quốc gia.

Nhiều hoạt động tại ngày hội giúp sinh viên giao lưu, tìm hiểu và trải nghiệm thực tế. Ảnh: Hồ Điểm

Ngày hội gồm các hoạt động như: trình diễn trang phục, biểu diễn văn nghệ, tổ chức trò chơi giao lưu và tham quan trải nghiệm tại các gian hàng...

Sinh viên trực tiếp tham gia xây dựng nội dung, trang trí không gian và giới thiệu văn hóa theo từng chủ đề. Ban Tổ chức tiến hành chấm điểm các gian hàng và phần thể hiện của các nhóm dựa trên tiêu chí nội dung, hình thức và mức độ tham gia.

Triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Đất và người Gia Lai” trong khuôn khổ ngày hội. Ảnh: Hồ Điểm

Trong khuôn khổ chương trình, Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Đất và người Gia Lai”, diễn ra từ ngày 15 đến 22-3 tại khuôn viên trường.

Triển lãm giới thiệu các tác phẩm về thiên nhiên, con người và văn hóa Gia Lai, góp phần bổ sung nội dung cho ngày hội và hưởng ứng các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2026.