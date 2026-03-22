HỒ THỊ ĐIỂM
(GLO)- Ngày 22-3, Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức Ngày hội Văn hóa Phương Đông và Việt Nam lần thứ III năm 2026, thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

Đông đảo sinh viên tham gia ngày hội. Ảnh: Hồ Điểm

Chương trình do Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn phối hợp với Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường tổ chức, diễn ra từ ngày 21 đến 22-3. Hoạt động này nhằm tạo môi trường để sinh viên tìm hiểu và giao lưu văn hóa các nước phương Đông.

Tại ngày hội, các gian hàng được dựng theo chủ đề văn hóa của Việt Nam, Nhật Bản, Lào, Hàn Quốc và Trung Quốc. Nội dung thể hiện gồm trang phục truyền thống, ẩm thực, trò chơi dân gian và một số nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng của từng quốc gia.

Nhiều hoạt động tại ngày hội giúp sinh viên giao lưu, tìm hiểu và trải nghiệm thực tế. Ảnh: Hồ Điểm

Ngày hội gồm các hoạt động như: trình diễn trang phục, biểu diễn văn nghệ, tổ chức trò chơi giao lưu và tham quan trải nghiệm tại các gian hàng...

Sinh viên trực tiếp tham gia xây dựng nội dung, trang trí không gian và giới thiệu văn hóa theo từng chủ đề. Ban Tổ chức tiến hành chấm điểm các gian hàng và phần thể hiện của các nhóm dựa trên tiêu chí nội dung, hình thức và mức độ tham gia.

Triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Đất và người Gia Lai” trong khuôn khổ ngày hội. Ảnh: Hồ Điểm

Trong khuôn khổ chương trình, Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Đất và người Gia Lai”, diễn ra từ ngày 15 đến 22-3 tại khuôn viên trường.

Triển lãm giới thiệu các tác phẩm về thiên nhiên, con người và văn hóa Gia Lai, góp phần bổ sung nội dung cho ngày hội và hưởng ứng các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2026.

Sinh viên Lào tại Trường Đại học Quy Nhơn học tập rèn luyện trong chương trình "Ươm mầm hữu nghị"

Trường Đại học Quy Nhơn: Ươm mầm hữu nghị Việt-Lào

(GLO)- Trong Chương trình “Ươm mầm hữu nghị” do Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Gia Lai khởi xướng, Trường Đại học Quy Nhơn triển khai nhiều mô hình hỗ trợ sinh viên Lào từ học tập, rèn luyện đến giao lưu văn hóa, tạo môi trường hòa nhập tích cực và gắn kết bền chặt giữa sinh viên 2 nước.

Trường THCS Ngô Mây trao sổ tiết kiệm hơn 275 triệu đồng hỗ trợ học sinh mồ côi

(GLO)- Sáng 13-3, Ban Giám hiệu Trường THCS Ngô Mây (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) đã trao sổ tiết kiệm trị giá 275.432.000 đồng cho em Võ Bảo Châu (lớp 8A10) để ổn định cuộc sống và tiếp tục vươn lên trong học tập. Em Châu mồ côi cả cha lẫn mẹ, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Tập trung ôn tập, sẵn sàng thi vào lớp 10

Tập trung ôn tập, sẵn sàng thi vào lớp 10

(GLO)- Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT sẽ diễn ra vào ngày 27 và 28-6. Năm nay, toàn tỉnh Gia Lai có 48 trường tổ chức thi tuyển và 78 trường xét tuyển. Thời điểm này, các trường THCS đang triển khai ôn tập, củng cố kiến thức và tư vấn, định hướng cho học sinh lớp 9.

