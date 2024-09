(GLO)- Một quan chức Israel ngày 31/8 cho biết tranh cãi đã nổ ra gay gắt giữa thủ tướng Netanyahu và bộ trưởng quốc phòng Gallant trong cuộc họp nội các an ninh về việc lực lượng phòng vệ Israel (IDF) hiện diện lâu dài tại Hành lang Philadelphi, dọc biên giới Dải Gaza với Ai Cập.

(GLO)- Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9.