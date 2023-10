Trốn kiểm tra nồng độ cồn, nam thanh niên tông cán bộ công an trọng thương

Ngày 4-10, Công an quận Tân Bình (TPHCM) cho biết, đơn vị đang phối hợp các cơ quan chức năng điều tra mở rộng vụ kho hàng chứa tinh dầu, thuốc lá điện tử trị giá hơn 70 tỷ đồng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ông N. ở Hải Dương bị người lạ gọi điện xưng cán bộ công an, dọa có liên quan đến các hoạt động phạm tội và yêu cầu cung cấp tài khoản để phục vụ điều tra. Trước khi rút tiền để chuyển cho kẻ lạ, ông N. kịp trình báo công an.

(GLO)- Chiều 5-10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH)-Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã phối hợp với các lực lượng chức năng mời gọi toàn thể người dân trên địa bàn tỉnh đến tham gia chương trình trải nghiệm thực hành chữa cháy và CNCH lần đầu tiên được tổ chức tại Gia Lai.

(GLO)- Sáng 5-10, đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với UBND thị xã An Khê về việc chấp hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai từ đầu năm 2020 đến tháng 6-2023. Bà Đinh Ly An-Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, Phó trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

(GLO)- Chiều 4-10, Ban An toàn giao thông huyện Đak Đoa tổ chức hội nghị tuyên truyền và ký kết chấp hành pháp luật giao thông đối với cộng đồng tôn giáo và chủ các mỏ khoáng sản, kho hàng, cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, doanh nghiệp vận tải và lái xe trên địa bàn huyện.

(GLO)- Chiều 2-10, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động và ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải và lái xe trên địa bàn thị xã năm 2023.