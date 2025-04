Tông vào xe công nông, nam thanh niên đi xe máy tử vong

(GLO)- Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bạc Liêu) vừa ra quyết định xử phạt một cá nhân 7,5 triệu đồng do đăng tải clip trên TikTok chê Nhà công tử Bạc Liêu “chẳng thú vị gì mà giá vé 45.000 đồng”.