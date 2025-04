Cô giáo tử vong trên đường đi dạy về sau va chạm với xe container

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ cùng ngày tại giao lộ giữa đường tránh Đông Gia Lai và tỉnh lộ 669 thuộc địa phận tổ 1, phường An Phước, thị xã An Khê.

Nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Duy Thanh

Thời điểm này, xe container BKS 15H-076.40 kéo theo sơ mi rơ mooc BKS 15R-151.70 chưa rõ người điều khiển lưu thông trên đường tránh theo hướng từ Gia Lai đi Bình Định.

Khi đến khu vực giao lộ trên đã va chạm với xe máy BKS 81H1-004.16 do chị L.T.K.T. (SN 1981, trú tại phường An Bình, thị xã An Khê) lưu thông trên tỉnh lộ 669 theo hướng từ Kbang đi An Khê.

Chiếc xe container xảy ra va chạm với xe máy của chị T. Ảnh: Duy Thanh

Vụ tai nạn khiến chị T. tử vong tại chỗ. Được biết, chị T. là giáo viên môn Anh Văn tại Trường THPT Nguyễn Khuyến (thị xã An Khê).

Cô Nguyễn Thị Thanh Bình-Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến cho hay: “Sáng thứ 7 cô T. có tiết dạy ở trên trường, khi vừa ở trường về nhà thì gặp tai nạn giao thông thương tâm. Nhà trường đã đến thăm hỏi, động viên, túc trực tại gia đình để hỗ trợ việc mai táng đồng thời báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo về sự việc”.