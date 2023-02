(GLO)- Sáng 13-2, Công an huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) cho biết đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 14 khiến 1 người tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21 giờ 45 phút ngày 12-2 tại Km 1618+300 trên quốc lộ 14 đoạn qua thôn Phú Mỹ, xã Ia Băng, huyện Chư Prông. Lúc này, anh Trương Quốc Vương (SN 1993, trú tại thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh) điều khiển xe máy BKS 81B2-648.96 lưu thông trên quốc lộ 14 theo hướng từ TP. Pleiku đi huyện Chư Sê.

Khi đến địa điểm trên, xe máy do anh Vương điều khiển tông vào phía sau đuôi xe tải BKS 47H-007.92. Thời điểm này, xe tải đang dừng bên lề phải cùng chiều với xe máy. Vụ tai nạn khiến anh Vương bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhưng sau đó đã tử vong.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) đã phối hợp cùng Công an xã Ia Băng, Công an huyện Chư Prông tổ chức khám nghiệm hiện trường, phương tiện… để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu xác định, khu vực xảy ra tai nạn là đoạn đường thẳng, không có điện đường.