Tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí

Tin liên quan Gia Lai mạnh tay xử lý vi phạm nồng độ cồn

Xử lý 2.865.684 trường hợp vi phạm trật tự ATGT

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng thông tin: Năm 2022, tình hình dịch Covid-19 từng bước được kiểm soát, kinh tế-xã hội được phục hồi và tăng trưởng trở lại đã góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại, du lịch và sự gia tăng mạnh mẽ của nhu cầu giao thông, tạo áp lực lớn lên công tác bảo đảm trật tự ATGT. Do đó, kết quả bảo đảm trật tự ATGT năm 2022 so với năm 2021 chưa đạt chỉ tiêu đề ra, song nếu so với cùng kỳ năm 2019 (trước thời điểm xảy ra đại dịch Covid-19) thì tai nạn giao thông (TNGT) giảm sâu cả 3 tiêu chí. Cụ thể, toàn quốc xảy ra 11.457 vụ TNGT, làm chết 6.397 người, bị thương 7.804 người. So với năm 2021, số vụ TNGT giảm 38 vụ, tăng 598 người chết, giảm 214 người bị thương. So với năm 2019, số vụ TNGT giảm 6.216 vụ, giảm 1.246 người chết, giảm 5.841 người bị thương.

Cũng trong năm 2022, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã xử lý 2.865.684 trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, phạt tiền hơn 4.124,65 tỷ đồng; tước 388.141 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn; tạm giữ 614.520 phương tiện các loại.

Theo Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, mục tiêu năm 2023, tiếp tục nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn; phấn đấu kéo giảm TNGT 5-10% cả về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2022; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm, tại các đô thị lớn và không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Tại Gia Lai, theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh, năm 2022, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Trật tự đã lập biên bản 84.628 trường hợp vi phạm, xử phạt 78.816 trường hợp, với số tiền 55,164 tỷ đồng; tạm giữ 12.559 phương tiện, 24.495 giấy tờ các loại; tước quyền sử dụng có thời hạn 5.221 giấy phép lái xe. Về tình hình TNGT, toàn tỉnh xảy ra 337 vụ, làm 242 người chết, 265 người bị thương. So với năm 2021, tăng 31 vụ, tăng 33 người chết và tăng 10 người bị thương.

Tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương Đảng, Chính phủ và sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương, năm 2022, chúng ta đã kiểm soát khá tốt tình hình trật tự ATGT, TNGT giảm sâu cả 3 tiêu chí so với năm 2019. Đặc biệt, trong 7 ngày Tết Quý Mão, tình hình trật tự ATGT cơ bản được đảm bảo, số vụ TNGT giảm 7,3%, số người chết do TNGT giảm 3,3% so với kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần 2022. Cả nước không xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng, đặc biệt là số vụ TNGT do người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn giảm sâu so với các năm trước. Số vụ ùn tắc giao thông cũng được kéo giảm sâu so với cùng kỳ năm trước. Tình hình vi phạm về chở quá tải trọng tại các địa phương cũng đã được xử lý một cách căn cơ và bài bản, quyết liệt.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra trong năm 2023, Bộ trưởng Bộ GT-VT yêu cầu các cơ quan thành viên Ủy ban ATGT Quốc gia và Ban ATGT các tỉnh, thành trực thuộc trung ương cần tập trung thực hiện tốt 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật và các quy định liên quan đến công tác bảo đảm trật tự ATGT; bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm, tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT; bảo đảm và tiếp tục nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện GT-VT. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị và liên tỉnh; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn đối với tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng, thực thi pháp luật, cung ứng kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện, dịch vụ vận tải và tham gia giao thông; tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT; nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả TNGT.