Gia Lai mạnh tay xử lý vi phạm nồng độ cồn

Tin liên quan Số lượng xử phạt trường hợp vi phạm nồng độ cồn tăng gần 600%

Thời gian qua, các đội nghiệp vụ của Phòng CSGT (Công an tỉnh) đã chủ động phối hợp với chính quyền, Công an các địa phương tích cực tuyên truyền các quy định của Luật Phòng-chống tác hại của rượu, bia; quy định về xử phạt hành chính đối với vi phạm về nồng độ cồn… Đồng thời, huy động tối đa lực lượng, bố trí nhiều tổ công tác lập chốt kiểm tra nồng độ cồn vào các khung giờ cao điểm, nhất là buổi chiều và buổi tối; kết hợp tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn nơi có nhiều phương tiện tham gia giao thông nhằm hạn chế tình trạng các lái xe trốn tránh việc kiểm tra nồng độ cồn, chủ động xử lý các trường hợp vi phạm có hành vi chống đối.



Từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản 540 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, xử phạt 411 trường hợp với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng và tước 343 giấy phép lái xe có thời hạn.

Thiếu tá Lê Văn Sáng-Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an tỉnh) cho biết: Việc xử lý vi phạm nồng độ cồn luôn nằm trong kế hoạch tuần tra, kiểm soát của đơn vị nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kéo giảm TNGT trên tuyến được giao phụ trách. Thời gian qua, Đội đã tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, nhất là vào các khung giờ cao điểm 18-22 giờ để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo đơn vị, Đội kiên quyết xử lý nghiêm và không để các cá nhân can thiệp vào quá trình xử lý vi phạm của đơn vị.

Bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thời gian qua, lực lượng CSGT-Trật tự Công an thị xã An Khê còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; ký cam kết với các chủ nhà hàng, quán ăn nhắc khách không lái xe sau khi uống rượu, bia; treo băng rôn “Đã uống rượu, bia thì không lái xe” ở những nơi dễ quan sát. Cùng với đó, lực lượng CSGT tăng cường kiểm soát nồng độ cồn với các khung giờ khác nhau. Xây dựng kế hoạch tuần tra lưu động kiểm soát vi phạm về nồng độ cồn trên nhiều tuyến đường, khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm sẽ dừng xe để kiểm tra, xử lý theo quy định. Những việc làm trên đã góp phần nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân ý thức chấp hành các quy định của pháp luật chưa cao, vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia.

Thiếu tá Nguyễn Bảo Hưng-Đội trưởng Đội CSGT-Trật tự (Công an thị xã An Khê) cho hay: Lực lượng CSGT-Trật tự Công an thị xã đã tập trung vào chuyên đề kiểm tra, xử lý đối với những hành vi vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Việc xử lý vi phạm được đơn vị thực hiện thường xuyên, liên tục chứ không chỉ dừng lại ở các đợt cao điểm. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phát hiện, lập biên bản xử phạt 38 trường hợp với số tiền 95 triệu đồng. Nhờ quyết liệt xử lý vi phạm nên trên địa bàn thị xã không có vụ TNGT nào liên quan đến người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn gây ra. “Trong quá trình xử lý vi phạm, một số trường hợp thiếu hợp tác, chây ì, không chịu thổi nồng độ, có những lời nói không hay, gây khó khăn cho các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, chúng tôi kiên quyết lập biên bản xử lý đối với những trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật”-Thiếu tá Hưng nhấn mạnh.