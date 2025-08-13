Tặng quà, nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã An Nhơn Bắc

(GLO)- Ngày 13-8, tại Trường THCS Nhơn Phong (xã An Nhơn Bắc), nhóm thiện nguyện Ước mơ Quy Nhơn tổ chức chương trình tặng quà và nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, nhóm đã tặng 20 suất quà gồm tiền mặt và bánh kẹo với tổng trị giá 5 triệu đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao 1,3 triệu đồng cho em Hồ Mai Hoàng (lớp 6A4).

Tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, nhóm nhận đỡ đầu 3 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của trường gồm: Nguyễn Lâm Gia Khánh (lớp 7A2), Nguyễn Phi Long (lớp 8A3), Trần An Lợi (lớp 9A2) với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng/trường hợp, bắt đầu từ tháng 8-2025 đến khi các em đủ 18 tuổi.

Tặng quà, trao kinh phí cho 3 học sinh được đỡ đầu và em Hồ Mai Hoàng. Ảnh: ĐVCC

Chương trình nhằm hỗ trợ học sinh trước thềm năm học mới 2025-2026, góp phần tiếp thêm niềm tin và động lực để các em học sinh yên tâm đến trường.