Tổ chức huấn luyện đầy đủ, toàn diện, sát tình hình thực tiễn đơn vị

Thông tin tại hội nghị cho biết, trong quý 1/2026, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh đã tổ chức giáo dục, quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của các cấp, nhiệm vụ huấn luyện năm 2026 cho các đối tượng; xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện đầy đủ, toàn diện, sát tình hình thực tiễn đơn vị.

Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị đã tập trung vào nội dung trọng tâm, trọng điểm, các khâu đột phá và những điểm mới của công tác huấn luyện năm 2026; 100% cán bộ, chiến sĩ có nhận thức tốt, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Bộ CHQS tỉnh yêu cầu thực hiện nhiệm vụ huấn luyện phải đầy đủ, toàn diện, sát tình hình thực tiễn các đơn vị. Ảnh: H.P

Đáng chú ý, việc tổ chức huấn luyện theo kế hoạch hằng tháng đúng chương trình, nắm chắc nội dung công tác tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện, khả năng tiến hành công tác đảng, công tác chính trị, công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Việc tổ chức chỉ huy, quản lý điều hành bộ đội thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ, sử dụng thành thạo vũ khí trang bị trong biên chế.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị cũng chú trọng huấn luyện động tác chiến thuật cá nhân, phân đội. Kết hợp huấn luyện điều lệnh với rèn luyện kỷ luật, đạo đức, tác phong; huấn luyện thể lực với hoạt động thể thao. Kết quả kiểm tra có 83,4% đạt khá, giỏi.

Đại tá Đinh Văn Thê - Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.P

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Đinh Văn Thê - Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ huy quán triệt và thực hiện nghiêm mệnh lệnh nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và chỉ lệnh công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác quốc phòng ở địa phương năm 2026 của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Trọng tâm là tăng cường giáo dục cho bộ đội nắm chắc phương hướng, yêu cầu, nội dung, thời gian, vị trí tầm quan trọng của nhiệm vụ huấn luyện. Song song với đó, duy trì nghiêm chế độ nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật.

Tiếp tục làm tốt công tác quản lý tư tưởng quân nhân, nhất là đối với chiến sĩ mới, chú trọng số cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; kiện toàn, phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong đơn vị, “Tổ 3 người”, “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý” trong công tác quản lý quân nhân, chủ động nắm, giải quyết những vấn đề nảy sinh, không để bất ngờ về tư tưởng.