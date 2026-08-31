Tin thế giới tối 31-8: Nepal cần thêm 1.000 tủ đông trữ thi thể sau trận lũ quét

(GLO)- Iran nói tàu dầu trúng thủy lôi, bốc cháy ở Hormuz; Nepal cần thêm 1.000 tủ đông trữ thi thể; Nga cảnh báo hậu quả với NATO khi “đe dọa trực tiếp” Moscow; Mỹ nói đảo huyết mạch dầu mỏ của Iran đang bị “thổi bay thành từng mảnh” là những thông tin quốc tế nổi bật hôm nay.

Iran nói tàu dầu trúng thủy lôi, bốc cháy ở Hormuz

Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết một siêu tàu chở dầu đã bốc cháy và dừng hoàn toàn sau khi va phải 2 quả thủy lôi khi tìm cách đi qua hành lang phía nam eo biển Hormuz.

Các hải trình đi qua eo biển Hormuz do Iran công bố. Đồ họa Guardian

Theo IRGC, tuyến này dường như là hành lang qua lãnh hải Oman, được quân đội Mỹ bảo vệ. Iran đã gần như phong tỏa eo biển Hormuz và yêu cầu các tàu đi qua hành lang phía bắc do IRGC kiểm soát. Tehran nhiều lần cảnh báo các tàu sử dụng tuyến mà nước này cho là “bất hợp pháp”.

IRGC không công bố tên tàu và mức độ thiệt hại, đồng thời cảnh báo các tàu vi phạm quy định an ninh tại Hormuz sẽ phải đối mặt với hậu quả.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố tập kích 2 bệ phóng rocket của Iran trên đảo Larak, với lý do phát hiện Iran chuẩn bị phóng rocket mang thủy lôi vào eo biển Hormuz.

IRGC xác nhận cuộc tấn công khiến một số binh sĩ và người dân Iran thiệt mạng, bị thương. Lực lượng này sau đó tuyên bố tiến hành cuộc tập kích bằng tên lửa và UAV nhằm vào 2 căn cứ Mỹ tại Jordan, gồm King Hussein và Muwaffaq Salti, đồng thời tuyên bố đã bắn hạ một UAV MQ-9 Reaper của Mỹ ở eo biển Hormuz.

Quân đội Iran cũng tuyên bố phóng hàng chục UAV nhằm vào căn cứ không quân Al Minhad tại UAE. Jordan cho biết đã đánh chặn 8 tên lửa, trong khi UAE thông báo đối phó một UAV được phóng từ Iran.

Nepal cần thêm 1.000 tủ đông trữ thi thể sau trận lũ quét

Nepal đang đối mặt với khó khăn lớn trong việc tìm kiếm, bảo quản và nhận dạng thi thể sau trận lũ quét tại các thung lũng Himalaya ở Nepal và Tây Tạng, Trung Quốc.

ực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân sau thảm họa lũ lụt và lở đất ở Nuwakot, Nepal, ngày 27/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Đến ngày 31-8, số người thiệt mạng được ghi nhận là 903, trong khi hơn 4.200 người vẫn mất tích. Nhiều nhà xác tại Nepal đã quá tải; nhiều thi thể bị biến dạng nghiêm trọng và được tìm thấy cách xa nơi cư trú.

Tại Chitwan, hơn 250 thi thể đã trôi dạt vào các bờ sông, nhưng mới chỉ 9 trường hợp được nhận dạng thành công. Giới chức phải sử dụng nhiều biện pháp tình thế, trong đó có việc cho thân nhân xem ảnh thi thể để tìm các đặc điểm nhận dạng như trang sức, hình xăm hoặc vết sẹo.

Các thi thể được lấy mẫu ADN, gắn thẻ và mã số vị trí trước khi chôn cất. Tại một số nơi đã bắt đầu chôn cất tập thể trong khi chờ có thể xác định danh tính.

Ngoại trưởng Nepal Amrit Bahadur Rai ngày 30-8 cho biết chính phủ đã đề nghị cung cấp hơn 1.000 tủ đông để bảo quản thi thể.

Tại Devighat, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người bị vùi dưới lớp bùn dày. Trong khi đó, người dân sống sót đang rời khỏi khu vực do lo ngại nguy cơ lũ tiếp tục dâng cao.

Nga cảnh báo hậu quả với NATO khi “đe dọa trực tiếp” Moscow

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo hoạt động quân sự của NATO tại Bắc Cực đang làm gia tăng nguy cơ đối đầu vũ trang và tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh Nga.

Các quân nhân Nga canh gác một khu vực tại căn cứ quân sự Nagurskoye ở Bắc Cực. Ảnh: Reuters

Trong bài viết đăng ngày 30-8 trên cổng thông tin arctic.ru, ông Lavrov cho rằng NATO đang thúc đẩy quân sự hóa Bắc Cực, tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn và tăng cường nguồn lực quân sự tại khu vực.

Theo Ngoại trưởng Nga, những hoạt động này có thể dẫn tới các sự cố làm bùng phát đối đầu vũ trang với hậu quả nghiêm trọng.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko trước đó cho biết các hoạt động quân sự của Nga tại Bắc Cực hoàn toàn mang tính phòng thủ. Ông khẳng định Moscow sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp, kể cả lực lượng quân sự nếu cần thiết, để bảo vệ lợi ích của mình.

Tổng thống Vladimir Putin cũng nhấn mạnh Bắc Cực có ý nghĩa chiến lược đối với kinh tế và an ninh quốc gia Nga, đồng thời khẳng định Moscow sẽ bảo vệ các lợi ích của mình tại khu vực này.

Mỹ nói đảo huyết mạch dầu mỏ của Iran đang bị “thổi bay thành từng mảnh”

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30-8 tuyên bố đảo Kharg, trung tâm năng lượng quan trọng của Iran, đang bị “thổi bay thành từng mảnh”. Tuy nhiên, thông tin được cung cấp không có bằng chứng khác xác nhận đảo này đang bị tấn công; Nhà Trắng và Iran cũng chưa bình luận.

Đảo Kharg là trung tâm dầu mỏ của Iran. Ảnh: Reuters

Ông Trump đăng tuyên bố trên mạng xã hội cùng một đoạn video mà Reuters cho rằng nhiều khả năng được tạo ra bằng công nghệ tổng hợp.

Trước cuộc chiến bắt đầu ngày 28-2, đảo Kharg xử lý khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran. Nếu hoạt động tại đây bị gián đoạn, thương mại năng lượng của Iran sẽ chịu tác động nghiêm trọng.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington có thể công bố các lệnh trừng phạt thứ cấp mới đối với Iran hằng tuần, trước mắt nhằm vào các ngân hàng.

Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang sau khi Mỹ tấn công 2 bệ phóng trên đảo Larak và Iran đáp trả bằng cuộc tập kích vào 2 căn cứ Mỹ tại Jordan.

Eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nóng trong xung đột. Trước khi bị phong tỏa trong cuộc chiến kéo dài 6 tháng, tuyến hàng hải này vận chuyển gần 1/5 lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới.