Tin thế giới tối 30-8: Nepal chôn tập thể hàng trăm thi thể nạn nhân lũ quét

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1.000 UAV tầm xa mỗi ngày

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này đặt mục tiêu nâng sản lượng UAV tầm xa lên 1.000 chiếc mỗi ngày, nhằm tăng năng lực tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Ukraine sẽ tăng cường sản xuất UAV và tăng các cuộc tấn công UAV tầm xa lên 1.000 vụ mỗi ngày. Ảnh nguồn Báo Giáo dục thời đại

Theo Militarnyi ngày 29-8, Ukraine hiện sản xuất trung bình khoảng 300 UAV/ngày. Ông Zelensky cho rằng các cuộc tập kích tầm xa đang gây sức ép lên kinh tế và hệ thống hậu cần của Nga, trong đó có hoạt động dự trữ và xuất khẩu xăng dầu.

Ông nhận định việc tăng năng lực tấn công sẽ giúp Ukraine gia tăng sức ép nếu Nga tiếp tục chiến dịch quân sự và từ chối đàm phán. Tại cuộc họp của Bộ Chỉ huy tối cao Ukraine, ông Zelensky đồng thời yêu cầu đẩy nhanh sản xuất UAV đánh chặn để đối phó các UAV Shahed của Nga.

Nga cảnh báo tập kích diện rộng hạ tầng năng lượng Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đang chuẩn bị các đòn tập kích quy mô lớn nhằm vào hệ thống năng lượng Ukraine, với lý do đáp trả các cuộc tấn công của Kiev vào hạ tầng dân sự, dầu khí và năng lượng của Nga.

Khói lửa bốc lên sau một đòn tập kích của Nga vào Kiev, Ukraine, ngày 19-7. Ảnh: Reuters

Nga cho biết các lực lượng nước này trong đêm đã tiến hành những cuộc tập kích hiệp đồng nhằm vào các cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Tuyên bố được đưa ra một ngày sau cuộc tập kích tại ngoại ô Kiev khiến ít nhất 37 người thiệt mạng và làm hư hại ít nhất 50 tòa nhà dân cư, theo giới chức Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết nhà chức trách đã mở cuộc điều tra liên quan nghi vấn đạn dược được cất giữ gần khu dân cư.

Ngày 30-8, quân đội Nga tuyên bố tập kích một nhà máy sản xuất xi măng tại Kiev, nơi họ cho rằng có các kho chứa thuốc nổ, cùng một cơ sở sản xuất UAV và đạn dược. Trong khi đó, chính quyền địa phương Ukraine ngày 29-8 cho biết UAV nước này đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở tây bắc Nga, gây cháy lớn.

Người Canada gia tăng tẩy chay hàng Mỹ

Hàng nghìn người Canada đang thay đổi thói quen tiêu dùng, hạn chế mua hàng hóa và sử dụng dịch vụ của Mỹ trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nước gia tăng.

Nhân viên dỡ các chai rượu của Mỹ khỏi kệ hàng trong siêu thị ở Oakville, Ontario, Canada, khi căng thẳng thuế quan giữa hai nước tiếp diễn. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo The Guardian, hơn 3.500 người Canada đã chia sẻ về những thay đổi trong đời sống, trong đó có ưu tiên mua thực phẩm Canada, hạn chế du lịch sang Mỹ, giảm sử dụng công nghệ và các dịch vụ giải trí của Mỹ như Netflix, Amazon Prime, Apple TV và Disney+, đồng thời tẩy chay xe Tesla.

Một số người cũng hạn chế sử dụng các mạng xã hội như X, Facebook và Instagram. Khảo sát của Angus Reid hồi tháng 7 cho thấy 40% người tham gia chủ động kiểm tra nguồn gốc sản phẩm trước khi mua và phần lớn trong số này hạn chế mua hàng Mỹ.

Động thái diễn ra sau khi Mỹ tuyên bố áp thuế 50% đối với lượng hàng hóa Canada trị giá 20 tỷ USD. Canada đáp lại bằng các biện pháp thuế quan đối với hàng trăm mặt hàng Mỹ, với mức cao nhất 50%, tổng giá trị tương đương.

Nepal chôn tập thể hàng trăm thi thể nạn nhân lũ quét

Giới chức huyện Chitwan, miền Trung Nepal, bắt đầu chôn cất hàng trăm thi thể chưa xác định được danh tính tại Devghat, một địa điểm hành hương linh thiêng của người Hindu.

Trận lũ quét tàn khốc đã cuốn trôi nhiều nhà cửa ở Nepal. Ảnh: Kathmandu Post/Nepal Photo Library

Theo quan chức đứng đầu huyện Chitwan Ganesh Aryal, trong 233 thi thể được tìm thấy tại địa phương, mới chỉ có 4 thi thể được xác định danh tính. Các nhà xác đã quá tải, trong khi nhiều thi thể bắt đầu phân hủy.

Nhà chức trách sẽ lấy mẫu ADN trước khi chôn cất và đánh dấu các vị trí để phục vụ việc xác định danh tính, tìm kiếm hài cốt về sau. Ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal cho biết chính phủ đã đề nghị quốc tế hỗ trợ công tác nhận dạng và bảo quản thi thể.

Theo số liệu ngày 29-8 được chính quyền và truyền thông địa phương công bố, lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc khiến 633 người thiệt mạng, gần 3.000 người mất tích. Riêng tại Nepal, số người chết là 626 người, trong khi 2.426 người vẫn chưa rõ tung tích.

Chitwan và Nawalparasi East là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận lũ quét xảy ra ngày 26-8.