Tin thế giới sáng 31-8: IRGC trả đũa đòn tấn công của Mỹ, giá dầu tăng hơn 2%

(GLO)- IRGC trả đũa đòn tấn công của Mỹ, giá dầu tăng hơn 2%; Nhà máy lọc dầu trúng đòn, Nga tuyên bố đáp trả lớn; Trung Quốc gửi viện trợ khẩn cấp và cử chuyên gia cứu hộ tới Nepal... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 31-8.

IRGC trả đũa đòn tấn công của Mỹ, giá dầu tăng hơn 2%

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các vị trí quân sự của Mỹ tại Jordan sau cuộc tấn công của Mỹ vào đảo Larak hôm 30-8.

Lực lượng vũ trang Jordan cho biết họ đã đánh chặn 8 tên lửa bay vào không phận nước này.

Tên lửa Iran bay qua bầu trời Jordan. Ảnh: AFP

Trong một diễn biến khác, giá dầu tăng hơn 2% sau cuộc tấn công của Mỹ vào đảo Larak của Iran hôm 30-8. Cụ thể, dầu Brent trở lại mức trên 90 USD/thùng. Trong khi dầu thô WTI của Mỹ ở mức 85,41 USD/thùng, tăng 2,01 USD.

Trước đó, quân đội Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào hai bệ phóng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trên đảo Larak, gần eo biển Hormuz, đánh dấu lần đầu tiên Washington thực hiện hành động quân sự trực tiếp trên lãnh thổ Iran trong khoảng một tháng. Theo một quan chức Mỹ, lực lượng IRGC bị phát hiện đang chuẩn bị sử dụng hai bệ phóng để phóng thủy lôi về phía eo biển Hormuz. Quân đội Mỹ sau đó tấn công các bệ phóng nhằm ngăn chặn hoạt động này.

Ông Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, đã đăng hai bài viết trên X, cam kết sẽ trả đũa. Trong bài viết bằng tiếng Anh, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Thử thách ý chí của chúng tôi thêm một lần nữa ư, và các người sẽ phải trả một cái giá đắt hơn. Đòn trả đũa đang đến; HÃY CHẠY ĐI!”

Nhà máy lọc dầu trúng đòn, Nga tuyên bố đáp trả lớn

Ukraine ngày 30-8 cho biết lực lượng nước này đã tấn công một nhà máy lọc dầu lớn tại tỉnh Leningrad và một căn cứ không quân ở vùng Krasnodar của Nga.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố nhà máy lọc dầu Kirishi tại tỉnh Leningrad đã bị đánh trúng và xảy ra hỏa hoạn. Đây là một trong những cơ sở lọc dầu lớn của Nga, với công suất khoảng 20 triệu tấn mỗi năm.

Vụ nổ được cho là xảy ra tại tỉnh Leningrad của Nga sau các cuộc tấn công của Ukraine. Ảnh: Exilenova+

Phía Ukraine cho rằng nhà máy này cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga và nằm trong diện chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan chiến sự Ukraine.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết một căn cứ không quân tại thành phố Yeysk, vùng Krasnodar, cũng nằm trong số các mục tiêu bị tấn công. Quân đội Ukraine cũng tuyên bố đã phá hủy một cơ sở lưu trữ và phóng UAV tại Millerovo, tỉnh Rostov.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đang chuẩn bị các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở năng lượng của Ukraine, với lý do đáp trả các đợt tập kích của Kiev nhằm vào hạ tầng dân sự và ngành nhiên liệu - năng lượng Nga.

Điện Kremlin nêu điều kiện diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Putin - Trump - Zelensky

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Vladimir Zelensky chỉ có thể được tổ chức nhằm hoàn tất và ký kết các thỏa thuận đạt được sau quá trình đàm phán.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: RT

“Đã có những lời kêu gọi tổ chức hội nghị thượng đỉnh Putin - Trump - Zelensky trong một thời gian khá dài. Các bạn đều biết rõ lập trường của Tổng thống Nga, một cuộc gặp như vậy chỉ có thể diễn ra nhằm chính thức hóa các thỏa thuận. Đây hoàn toàn không phải một thỏa thuận đơn giản mà là một tiến trình hòa bình rất phức tạp, bao gồm số lượng lớn các vấn đề và chi tiết”, ông Peskov nói với các phóng viên.

Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh việc các nhà lãnh đạo gặp nhau chỉ để thảo luận những vấn đề chi tiết là không cần thiết.

Trước đó, cổng thông tin Axios đưa tin trong chuyến thăm Moscow hồi tuần này, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe đã đề xuất tổ chức cuộc gặp ba bên giữa các nhà lãnh đạo Nga, Mỹ và Ukraine.

Trung Quốc gửi viện trợ khẩn cấp và cử chuyên gia cứu hộ tới Nepal

Trung Quốc cho biết đã chuyển 50 tấn hàng cứu trợ khẩn cấp tới Nepal và cử 9 chuyên gia cứu hộ đường hầm đến hỗ trợ công tác cứu nạn sau vụ lũ quét nghiêm trọng xảy ra ngày 26-8.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Nepal cho biết hai máy bay vận tải Y-20 của Không quân Trung Quốc đã hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Tribhuvan ở Kathmandu vào sáng 30-8, mang theo 13.200 kiện hàng cứu trợ. Số hàng này, bao gồm lều, chăn, túi ngủ, thực phẩm nén và bộ sơ cứu, sẽ được phân phát cho người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng của thảm họa.

5 ngày sau thảm họa lũ quét ở Nepla, vẫn còn hơn 3000 người mất tích. Ảnh: Guardians

Bốn chuyên gia cứu hộ đường hầm của Trung Quốc cùng trang thiết bị đến Kathmandu cùng lô hàng cứu trợ, trong khi 5 chuyên gia khác đã tới hiện trường bằng trực thăng từ Cát Long hôm 29-8 để bắt đầu công việc tại một nhà máy thủy điện.

Trung Quốc cũng đã cung cấp hỗ trợ tài chính khẩn cấp cho Nepal trong những ngày gần đây.

Theo thông tin cập nhật đến 21 giờ ngày 30-8 theo giờ Hà Nội, ngày thứ 5 sau thảm họa lũ quét kinh hoàng, tổng số nạn nhân ở Nepal và Trung Quốc là 797 người thiệt mạng và 3.048 người mất tích.