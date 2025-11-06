Tin thế giới sáng 6-11: 111 người thiệt mạng do bão Kalmaegi, tỉnh Cebu (Philippines) công bố tình trạng thảm họa

(GLO)- 111 người thiệt mạng do bão Kalmaegi, tỉnh Cebu (Philippines) công bố tình trạng thảm họa; AV tập kích, thành phố Oryol của Nga rung chuyển; Nga đe dọa nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 6-11-2025

111 người thiệt mạng do bão Kalmaegi, tỉnh Cebu (Philippines) công bố tình trạng thảm họa

Cảnh tượng tan hoang sau khi bão Kalmaegi quét qua Philippines Ảnh: ABS-CBN

Toàn bộ tỉnh Cebu đã được đặt trong tình trạng thiên tai sau khi cơn bão Kalmaegi (tên địa phương là Tino) đổ bộ vào hòn đảo và phá hủy cơ sở hạ tầng, nhà cửa và nguồn sinh kế.

Theo Sắc lệnh Hành pháp 68, Loạt 2025, Thống đốc Pamela Baricuatro đã ban bố tình trạng thiên tai trên toàn tỉnh để đẩy nhanh các nỗ lực cứu trợ, cứu nạn và phục hồi.

Văn phòng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Tỉnh đã báo cáo thiệt hại nặng nề trên khắp các thành phố và đô thị thành viên của Cebu, với thương vong, gia đình phải di dời và gián đoạn cung cấp điện, nước và đường dây liên lạc.

Bão Kalmaegi gây thiệt hại nặng nề về người và của ở Philippines. Ảnh: Phillstar

Theo chính quyền địa phương, tính đến 7 giờ 20 phút tối 5-11, bão Kalmaegi đã cướp đi sinh mạng của 111 người trên khắp Cebu. Khoảng 1,4 triệu hộ gia đình, chủ yếu cư trú trên quần đảo Visayas, đã bị mất điện vào thứ Tư do mưa lớn và gió mạnh.

UAV tập kích, thành phố Oryol của Nga rung chuyển

Thành phố Oryol (phía tây Nga) bị lực lượng Ukraine tập kích vào đêm 5-11.

ASTRA (kênh tin tức trên Telegram của Nga) phân tích video do nhân chứng ghi lại cho thấy, dường như có vụ nổ gần nhà máy nhiệt điện Oryol.

Vụ nổ gần nhà máy nhiệt điện Oryol đêm 5-11. Video: X

Ông Andrey Klychkov, thống đốc tỉnh Oryol cho biết, thành phố Oryol bị máy bay không người lái của Ukraine tập kích và lực lượng phòng không Nga đã phá hủy những chiếc UAV này. Mảnh vỡ UAV rơi xuống gây ra một số thiệt hại.

Theo ASTRA, UAV của Ukraine cũng tập kích hạ tầng năng lượng Nga gần thành phố Vladimir và tỉnh Yaroslavl.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 5/11 thông báo, các đơn vị phòng không nước này đã bắn hạ 40 UAV của Ukraine, trong đó có 2 chiếc trên bầu trời Oryol.

Nga đe dọa nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân

Tổng thống Nga Vladimir Putin Ảnh: ABC News

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5-11 đã ra lệnh cho các quan chức hàng đầu xây dựng đề xuất về khả năng tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân, sau khi người đồng cấp Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Washington sẽ nối lại các vụ thử loại vũ khí này.

Ông Putin cho biết Nga luôn tuân thủ nghiêm túc các nghĩa vụ theo Hiệp ước Cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện, song nếu Mỹ hoặc bất kỳ quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân nào khác tiến hành thử nghiệm, Nga cũng sẽ làm như vậy.

Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov báo cáo với ông Putin rằng những phát biểu và hành động gần đây của Mỹ cho thấy “cần chuẩn bị các vụ thử hạt nhân toàn diện” ngay lập tức.

Tổng thống Donald Trump để ngỏ phi hạt nhân hóa Mỹ - Nga - Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông có thể thực hiện một kế hoạch phi hạt nhân hóa song song với Nga và Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump Ảnh: Reuters

“Chúng ta đã làm lại kho hạt nhân. Chúng ta là cường quốc hạt nhân số một, điều mà tôi ghét phải thừa nhận, vì nó thật khủng khiếp. Nga đứng thứ hai. Trung Quốc đứng thứ ba khá xa, nhưng họ sẽ bắt kịp chúng tôi trong vòng 4 hoặc 5 năm nữa”, Tổng thống Trump phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Mỹ ở Miami ngày 5-11.

Ông không nêu chi tiết, song nói rằng: “Có thể chúng ta sẽ xem xét một kế hoạch phi hạt nhân hóa, bao gồm cả 3 quốc gia (Mỹ, Nga, Trung Quốc). Chúng ta sẽ xem điều đó có hiệu quả không”./.

Trung Quốc điều chỉnh biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với hơn 30 thực thể của Mỹ

Ảnh minh họa: Reuters

Ngày 5-11, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo từ ngày 10-11 tới sẽ điều chỉnh biện pháp kiểm soát xuất khẩu nhắm vào một số thực thể nhất định của Mỹ. Động thái được thực hiện theo thỏa thuận đạt được trong cuộc đàm phán kinh tế và thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tại Malaysia.

Trước đó, bộ trên đã lần lượt ra các thông báo ngày 4-3 và ngày 4-4, bổ sung tổng cộng 31 thực thể Mỹ vào danh sách kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc, qua đó cấm xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng cho những thực thể này. Trong tuyên bố mới nhất, Bộ Thương mại Trung Quốc nêu rõ chính phủ quyết định từ ngày 10-11 tới sẽ dỡ bỏ các biện pháp liên quan đối với 15 thực thể Mỹ được liệt kê trong Thông báo ngày 4-3. Trung Quốc cũng sẽ tiếp tục đình chỉ 1 năm các biện pháp đối với 16 thực thể Mỹ được liệt kê trong Thông báo ngày 4-4.

Bộ trên cũng lưu ý các nhà xuất khẩu muốn vận chuyển mặt hàng lưỡng dụng cho các thực thể này phải nộp đơn xin cấp phép cho bộ theo quy định kiểm soát xuất khẩu đối với mặt hàng lưỡng dụng.