Tin thế giới sáng 1-9: Tổng thống Trump dọa tấn công mạnh sau đòn không kích, Iran đáp trả đanh thép

(GLO)- Tổng thống Trump dọa tấn công mạnh sau đòn không kích, Iran đáp trả đanh thép; Nga sẵn sàng chấm dứt xung đột, mời Tổng thống Ukraine tới Moscow đàm phán; Mexico thu giữ lượng lớn súng đạn buôn lậu từ Mỹ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 1-9.

Tổng thống Trump dọa tấn công mạnh sau đòn không kích, Iran đáp trả đanh thép

Ngày 31-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo giáng đòn mạnh vào Iran sau khi hai bên nối lại các cuộc tập kích sau nhiều tuần tạm dừng giao tranh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải video AI mô phỏng hàng loạt vụ nổ lớn trên đảo Kharg của Iran. Ảnh chụp màn hình: The Independent

"Chúng tôi sẽ đánh họ rất mạnh. Sẽ có đòn đáp trả”, Tổng thống Donald Trump nói với hãng tin Fox News hôm 31-8, gửi thông điệp cứng rắn tới Iran.

Trước đó cùng ngày, trong một bài viết trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump đã đăng video dựng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), mô phỏng loạt vụ nổ lớn tại đảo Kharg - hòn đảo đóng vai trò là cửa ngõ xuất khẩu dầu mỏ huyết mạch của Iran.

"Đảo Kharg nổ tung thành từng mảnh", ông Trump viết chú thích khi đăng kèm video.

Cùng ngày 31-8, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết một siêu tàu chở dầu đang tìm cách đi qua tuyến đường phía nam eo biển Hormuz đã “bốc cháy và hoàn toàn dừng lại sau khi trúng 2 quả thủy lôi”.

Siêu tàu chở dầu đâm phải thủy lôi, bốc cháy ở eo biển Hormuz. Ảnh tư liệu: Defapress

Sự việc này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Iran và Mỹ, với hàng loạt vụ tấn công qua lại trong khu vực.

Theo đài truyền hình nhà nước IRIB, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết con tàu "đã dừng hẳn sau khi trúng 2 quả thủy lôi". Tuy nhiên, thông tin chi tiết về thương vong hay mức độ thiệt hại của con tàu không được công bố.

Hải quân IRGC đã đưa ra cảnh báo cứng rắn, tuyên bố bất kỳ tàu nào vi phạm các quy định an ninh tại eo biển Hormuz đều sẽ phải đối mặt với số phận tương tự.

Nga sẵn sàng chấm dứt xung đột, mời Tổng thống Ukraine tới Moscow đàm phán

Trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Kyrgyzstan vào ngày 31-8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận về cuộc xung đột Ukraine cùng các vấn đề khác.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Bishkek, Kyrgyzstan. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi giải quyết hòa bình cuộc xung đột đang diễn ra, đồng thời hối thúc các bên "đi theo con đường này".

Đáp lại, Tổng thống Putin cho biết Nga đang tích cực tìm cách chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Moscow sẵn sàng tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Moscow để đàm phán về cuộc xung đột.

“Chúng tôi hoan nghênh nỗ lực của bất kỳ quốc gia nào có thể đóng góp (vào việc giải quyết xung đột), nhưng cho đến nay, có thể nói, chính quyền Kiev vẫn chưa sẵn sàng chịu tác động từ bất kỳ bên trung gian hòa giải nào”, ông Peskov nói.

Lũ quét tại Nepal và Trung Quốc: Thông tin thêm về công dân Việt Nam mất tích

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Bhutan đang khẩn trương xác minh thông tin 2 công dân Việt Nam từng đăng ký trekking tại khu vực Langtang trước khi xảy ra trận lũ quét.

Ảnh từ drone cho thấy ngôi làng tại huyện Nuwakot, Nepal bị ngập trong bùn. Ảnh: Reuters

Trong danh sách do Văn phòng Vườn Quốc gia Langtang cung cấp và được Hiệp hội các công ty lữ hành Trekking Nepal (TAAN) đăng tải, có 2 trường hợp mang quốc tịch Việt Nam đã đăng ký tại trạm kiểm soát của Vườn quốc gia này vào ngày 24-8, thời điểm trước khi xảy ra thảm họa.

Tuy nhiên, thông tin hiện còn chưa đầy đủ và chưa rõ ràng. Bên cạnh đó, danh sách này cũng không phải danh sách chính thức xác nhận người mất tích, mà là danh sách khách trekking đã đăng ký tại trạm kiểm soát để đi khu vực Gosaikunda và Langtang/Kyanjin Valley.

Trước đó, Ủy ban Du lịch Nepal cũng đã công bố danh sách người nước ngoài mất tích trong trận lũ quét thảm khốc, trong đó có 1 công dân Việt Nam.

Mexico thu giữ lượng lớn súng đạn buôn lậu từ Mỹ

Bộ trưởng An ninh Mexico Omar Garcia Harfuch ngày 31-8 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 210 khẩu súng bị các nhóm tội phạm buôn lậu từ bang Texas (Mỹ) vào nước này.

Cảnh sát Mexico thu giữ 210 khẩu súng và nhiều băng đạn buôn lậu từ Mỹ. Ảnh: Omar H Garcia Harfuch/X

Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Harfuch cho hay số vũ khí gồm 195 khẩu súng trường, 15 khẩu súng ngắn và 93 băng đạn được giấu trong 2 xe tải đang di chuyển trên một tuyến cao tốc ở bang Nuevo Leon thuộc miền Bắc Mexico, giáp biên giới Mỹ.

Ông cho biết, 3 đối tượng đã bị bắt giữ trong chiến dịch nhằm "triệt phá các tuyến đường được sử dụng để buôn lậu vũ khí trái phép vào đất nước chúng tôi."

Cũng theo ông Harfuch, vụ việc này nâng tổng số súng đạn bị tịch thu lên hơn 30.000 khẩu kể từ khi Tổng thống cánh tả Claudia Sheinbaum nhậm chức vào tháng 10-2024.