(GLO)- Tiếp tục chuyến thăm, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay tại Vương quốc Campuchia, sáng 11-4, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết tỉnh Stung Treng, Bộ Tư lệnh Quân khu I.

Trước đó, đoàn cán bộ cấp cao của tỉnh Gia Lai đến dâng hương tại Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Campuchia-Việt Nam; thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đội K52 đang thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Stung Treng, Ratanakiri.

Cùng đi có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái và lãnh đạo một số sở, ban, ngành và địa phương của tỉnh.

Tiếp đoàn công tác về phía tỉnh Stung Treng có ngài Svay Sam Eang-Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng; về phía Bộ Tư lệnh quân Khu I có Trung tướng Ly Xo Rarth-Phó Tư lệnh Quân khu I (Quân đội Hoàng gia Campuchia).

Trong không khí vui tươi, thắm tình đoàn kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp đến chính quyền và nhân dân tỉnh Stung Treng.

Chia sẻ cảm xúc của mình khi đến thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ vừa được Đội K52 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai) cất bốc chờ ngày hồi hương về đất mẹ Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh: “Cái giá phải trả cho hoà bình rất lớn nên những chuyến đi như thế này nhắc nhở thế hệ lãnh đạo trẻ chúng tôi luôn gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hoà bình, hữu nghị cùng phát triển giữa Việt Nam-Campuchia nói chung, Gia Lai và Stung Treng nói riêng. Cảm ơn chính quyền và nhân dân tỉnh Stung Treng đã quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ Đội K52 tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Campuchia đưa về quê hương; chúc mối quan hệ hữu hảo giữa 2 địa phương ngày càng tốt đẹp”.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh, Chính phủ Việt Nam đang tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển đất nước, đặc biệt dự án xây dựng đường cao tốc nối từ Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đến Cảng Quy Nhơn. Đây sẽ là nơi vận chuyển hàng hóa nông sản của 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia ra thị trường thế giới thông qua việc xuất khẩu. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho rằng, Stung Treng có tiềm năng đất đai rộng lớn và có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, tỉnh Gia Lai cũng mong muốn chia sẻ khả năng hợp tác cũng như giới thiệu các đối tác đến địa phương tìm hiểu cơ hội hợp tác.

“Nhiều đối tác nước ngoài cũng đặt vấn đề với tỉnh mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản chất lượng cao, thông qua đó tỉnh cũng muốn giúp địa phương kết nối với các đối tác để tìm kiếm cơ hội đầu tư. Bằng hành động và công việc cụ thể trong phát triển kinh tế song song với tiếp nối tình cảm, phát triển truyền thống hữu nghị, hợp tác bền chặt lâu dài giữa 2 đất nước nói chung, giữa tỉnh Gia Lai và Stung Treng ngày càng phát triển lên tầm cao mới”-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh.

Trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Gia Lai, Tỉnh trưởng Stung Treng Svay Sam Eang khẳng định: Việc thăm hỏi thường xuyên vào các dịp lễ, Tết càng thắt chặt hơn mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa 2 nước nói chung, Gia Lai và Stung Treng nói riêng sẽ luôn phát triển bền vững mà không có thế lực chống phá nào có thể chia rẽ, phá vỡ.

Tỉnh trưởng Stung Treng Svay Sam Eang nhấn mạnh: “Trên cơ sở mối quan hệ hợp tác giữa 2 địa phương, chính quyền tỉnh Stung Treng cũng tăng cường tuyên truyền đối với thế hệ trẻ về mối quan hệ gắn bó có từ rất lâu đời để tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống tốt đẹp giữa 2 địa phương; đồng thời nhắc nhớ thế hệ kế cận về sự hi sinh của quân tình nguyện Việt Nam trong việc bảo vệ đất nước Campuchia khỏi họa diệt chủng Pol Pot”.

Mặt khác, Tỉnh trưởng Svay Sam Eang cho biết sẽ tích cực hỗ trợ Đội K52 tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2004 đến nay, tỉnh đã hỗ trợ tìm kiếm, quy tập 418 hài cốt liệt sĩ hi sinh trên địa bàn tỉnh Stung Treng, riêng năm 2024 đã cất bốc được 6 hài cốt liệt sĩ chuẩn bị đưa về Việt Nam an táng.

“Tuy việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ngày càng khó khăn, địa hình có nhiều thay đổi, thông tin về liệt sĩ ngày càng ít nhưng chính quyền và nhân dân tỉnh Stung Treng sẽ hỗ trợ hết sức, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ Đội K52 ngày càng tìm kiếm nhiều hài cốt liệt sĩ hơn nữa”-Tỉnh trưởng Svay Sam Eang khẳng định.

Tại buổi đón tiếp đoàn cán bộ cấp cao của tỉnh Gia Lai, Trung tướng Ly Xo Rarth-Tư lệnh Quân khu I (Quân đội Hoàng gia Campuchia) cũng khẳng định: Mối quan hệ giữa tỉnh Gia Lai và lực lượng vũ trang Quân khu I đã có từ lâu đời và tiếp tục được gìn giữ phát huy ngày càng tốt đẹp hơn.

Bộ Tư lệnh Quân khu I luôn tích cực hỗ trợ Đội K52 tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt nam hi sinh tại chiến trường Campuchia. Theo Trung tướng Ly Xo Rarth, thời gian qua do dịch Covid-19 nên 2 bên không thường xuyên qua lại, nay sẽ tiếp tục gắn kết mối quan hệ phối kết hợp, giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị ngày càng bền chặt hơn.

Nhân dịp năm mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh chúc cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu I năm mới an khang, hạnh phúc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chúc cho mối quan hệ giữa tỉnh Gia Lai và Bộ Tư lệnh Quân khu I “Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Anh khẳng định: Trong chiến tranh lẫn thời bình, lực lượng vũ trang của Việt Nam-Campuchia nói chung; tỉnh Gia Lai và Bộ Tư lệnh Quân khu I nói riêng luôn đoàn kết hữu nghị, gắn bó keo sơn, như sợi chỉ hồng thắm chặt, trường tồn cùng thời gian.

Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh mong muốn thời gian tới Bộ Tư lệnh Quân khu I tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ Đội K52 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia để hồi hương về yên nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam.

Trước đó, Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Gia Lai cũng đã đến dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Campuchia-Việt Nam tại tỉnh Stung Treng; đến thăm và tặng quà Đội K52 đang thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Stung Treng và Ratanakiri.