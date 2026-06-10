(GLO)- Bản tin có các nội dung: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10%; Trang trọng tổ chức lễ tiễn và bàn giao hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia; Họp báo công bố Lễ hội âm nhạc “Bản hòa âm đại ngàn” - Pleiku Fest’2026; Dán decal phản quang miễn phí cho 22 xe công nông ở Chư A Thai...