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Gia Lai ngày mới

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Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10%

Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10%

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG MINH THẢO MINH THẢO

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10%; Trang trọng tổ chức lễ tiễn và bàn giao hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia; Họp báo công bố Lễ hội âm nhạc “Bản hòa âm đại ngàn” - Pleiku Fest’2026; Dán decal phản quang miễn phí cho 22 xe công nông ở Chư A Thai...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10%

+ Trang trọng tổ chức lễ tiễn và bàn giao hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

+ Họp báo công bố Lễ hội âm nhạc “Bản hòa âm đại ngàn” - Pleiku Fest’2026

+ Hơn 136,2 tỷ đồng thực hiện Dự án Đầu tư, mua sắm thiết bị công nghệ thông tin triển khai Bệnh án điện tử

10:38

Nhịp sống hôm nay:

Dán decal phản quang miễn phí cho 22 xe công nông ở Chư A Thai

11:43

Sắc màu Việt: Một nơi ở Việt Nam đứng top 6 thành phố ẩm thực tuyệt nhất thế giới

13:24

Sống khỏe: Vì sao nên bổ sung rau bó xôi vào bữa ăn?

14:48

Thời tiết hôm nay: Xuất hiện vùng áp thấp, tàu thuyền khu vực nào cần chú ý?

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