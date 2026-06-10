Tin nhanh đầu ngày:
+ Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10%
+ Trang trọng tổ chức lễ tiễn và bàn giao hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia
+ Họp báo công bố Lễ hội âm nhạc “Bản hòa âm đại ngàn” - Pleiku Fest’2026
+ Hơn 136,2 tỷ đồng thực hiện Dự án Đầu tư, mua sắm thiết bị công nghệ thông tin triển khai Bệnh án điện tử
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Thời tiết hôm nay: Xuất hiện vùng áp thấp, tàu thuyền khu vực nào cần chú ý?