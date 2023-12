Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo công tác dân vận

(GLO)- Trong 2 ngày (19 và 20-12), HĐND thị xã An Khê khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức kỳ họp thứ 12 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và đề ra nhiệm vụ năm 2024.

(GLO)- Từ ngày 19 đến 20-12, đoàn công tác do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng các cơ sở đạo Công giáo và đạo Tin lành tại TP. Pleiku, thị xã Ayun Pa và các huyện Đức Cơ, Krông Pa, Chư Sê nhân dịp lễ Giáng sinh 2023.

(GLO)- Gần đây, Quốc hội và HĐND các tỉnh, thành phố tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với hàng loạt chức danh do Quốc hội, HĐND bầu.

(GLO)- Ngày 18-12, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê khóa XVII tổ chức hội nghị lần thứ 15 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và đề ra một số chỉ tiêu công tác trọng tâm năm 2024.

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt chỉ thị, thông tư, quyết định, hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác nghiệp vụ cơ bản và lấy lời khai, hỏi cung bị can của lực lượng Cảnh sát nhân dân.