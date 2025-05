Tiếp tục đẩy mạnh cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại

Lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa trên thị trường. Ảnh: V.T

Để tiếp tục đẩy mạnh cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp cùng các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan nghiên cứu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản trên và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình để tiếp tục đẩy mạnh đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tiếp tục đẩy mạnh đợt tấn công cao điểm, quyết tâm, quyết liệt, nỗ lực hơn nữa. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; đồng thời, xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, sỹ quan có biểu hiện suy thoái đạo đức, tham nhũng, tiêu cực, bảo kê, tiếp tay cho các đối tượng vi phạm pháp luật.

Theo nội dung Công điện số 72/CĐ-TTg ngày 24-5-2025 của Thủ tướng Chính phủ, đợt cao điểm đã bước đầu phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nhiều vụ việc, đối tượng vi phạm trong sản xuất, buôn bán sữa, thuốc, thực phẩm giả... Tuy nhiên, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn diễn biến rất phức tạp. Để tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ biểu dương Bộ Công an, các đơn vị chức năng của Bộ Công thương, các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Phú Thọ đã phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế, thực phẩm chức năng giả, kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng và sản xuất, buôn bán hàng cấm.

Thời gian qua, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm về kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: V.T

Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và các cấp chính quyền trong vận động doanh nghiệp, Nhân dân tham gia tích cực, trách nhiệm trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để phát hiện sớm, đấu tranh, ngăn chặn ngay từ cơ sở, từ nơi xuất phát.

Đề nghị các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị tại địa phương tham gia công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Yêu cầu bộ trưởng các bộ, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố, trực thuộc Trung ương tiếp tục phát động, tăng cường chỉ đạo các lực lượng, đơn vị chức năng đẩy mạnh đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tiếp tục đẩy mạnh đợt tấn công cao điểm sôi động, quyết tâm, quyết liệt, nỗ lực hơn nữa; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; đồng thời, xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, sỹ quan có biểu hiện suy thoái đạo đức, tham nhũng, tiêu cực, bảo kê, tiếp tay cho các đối tượng vi phạm pháp luật.

Giao Bộ trưởng Bộ Y tế khẩn trương trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2-2-2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, hoàn thành trong tháng 5 năm 2025; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo Chính phủ đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý ngay một số hạn chế, bất cập của Luật An toàn thực phẩm theo kiến nghị của các bộ, ngành, nhất là kiến nghị của Bộ Công an tại Công văn số 1977/BCA-C01 ngày 13-5-2025, hoàn thành trước ngày 5-6-2025, bảo đảm trình Quốc hội trong tháng 6-2025.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường đưa tin về những nguy hại của buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; kịp thời biểu dương những tấm gương tích cực, cách làm hay của các bộ, ngành, địa phương; phê phán, lên án những hành vi tiêu cực, thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra hậu quả.