“Thưởng nóng” để bảo vệ rừng

“Bủa lưới” mọi nơi

Trưa 7-3, Công an xã Ia Hdreh nắm được thông tin về một chiếc ô tô đông lạnh di chuyển qua địa bàn có khả năng vận chuyển lâm sản trái phép. Nguồn tin này còn cho biết, sau khi dỡ bỏ hàng hóa ở buôn Ia Sóa (xã Krông Năng), chiếc xe di chuyển nhanh từ đường liên thôn hướng ra đường Trường Sơn Đông về trung tâm huyện. Trước tình huống này, lực lượng Công an xã xác định phải “tác chiến” thật nhanh, nếu chờ lực lượng liên ngành theo cơ chế phối hợp sẽ vuột mất cơ hội bắt giữ.

Đại úy Rcom Miơh-Phó Trưởng Công an xã Ia Hdreh-cho hay: Chỉ cần chậm 20 phút là chiếc xe này sẽ ra khỏi địa bàn xã, do đó, lực lượng Công an quyết định chọn địa điểm để đón đầu. Đó là nơi có công trình đang thi công dang dở, tốc độ xe sẽ chậm lại, thuận lợi cho việc dừng xe kiểm tra.

“Sau khi dừng phương tiện, chúng tôi thông báo với tài xế về nguồn tin mật báo việc vận chuyển gỗ lậu, nếu kiểm tra không có hoặc chứng minh giấy tờ đầy đủ thì sẽ cho xe đi. Lúc đầu, tài xế Lương Hoàng P. (xã Chư Rcăm) phản đối, nhưng khi kiểm tra thì phát hiện trên xe vận chuyển hơn 1 m3 gỗ bằng lăng không có giấy tờ hợp pháp. Công an xã đã mời tài xế, đưa phương tiện cùng tang vật về trụ sở và thông báo với Công an huyện tiếp nhận vụ việc để tiếp tục điều tra”-Đại úy Rcom Miơh kể.

Nhớ lại lần tham gia bắt giữ vụ vận chuyển gỗ lậu cuối năm 2022, ông Nguyễn Trung Nghĩa-kiểm lâm viên địa bàn xã Chư Rcăm (Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa) cho hay: Đêm hôm đó, lúc đang trực chốt thì ông nhận được tin báo của người dân về một chiếc xe ô tô tải chở gỗ từ xã Ia Rsai đi qua địa bàn. Quan sát kỹ qua hình ảnh từ camera giám sát đặt dọc tuyến đường, ông phát hiện sóng gỗ nhô phía dưới lớp bạt phủ kín thùng xe.

Sau khi nhận định tình hình, ông lập tức phối hợp cùng lực lượng Công an xã, Cảnh sát Giao thông huyện tổ chức mật phục, tiến hành dừng phương tiện kiểm tra và phát hiện trên xe chở gần 2 m3 gỗ bằng lăng.

“Lúc này, tài xế tìm cách chối tội, nói rằng mình chở giúp gỗ cho một người dân tộc thiểu số về làm nhà. Tuy nhiên, khi chúng tôi phân tích quy cách gỗ xẻ, tài xế mới nhận là mình thu mua gỗ về bán”-ông Nghĩa thông tin.

Trao đổi về công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn, ông Trương Quốc Dụng-Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa-khẳng định: Thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng đã có sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền huyện, xã. Lãnh đạo UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các xã thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, duy trì hoạt động nhóm Zalo công vụ Ban Chỉ đạo bảo vệ rừng để cập nhật, theo dõi, chỉ đạo xử lý các hành vi vi phạm.

Ngoài ra, việc tăng cường lực lượng Công an chính quy về xã cũng góp phần nâng cao sức mạnh lực lượng bảo vệ rừng ở cơ sở. Nhờ đó, nhiều vụ việc vi phạm được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời. Số vụ vi phạm năm 2022 đã giảm rõ rệt so với năm trước. Đặc biệt, 3 tháng đầu năm 2023, toàn huyện chỉ xảy ra 5 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, giảm 58% so với cùng kỳ năm 2022.

Xây dựng quy chế “thưởng nóng”

Theo ông Ksor Nhật-Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Nội vụ huyện: Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành quy chế “thưởng nóng” từ nguồn kinh phí khen thưởng của huyện để động viên người dân phát hiện, cung cấp thông tin về tình trạng khai thác, vận chuyển, cất giữ lâm sản trái phép. Những tháng cuối năm 2022, Chủ tịch UBND huyện đã khen thưởng đột xuất 1 tập thể, 7 cá nhân; từ đầu năm 2023 đến nay đã khen thưởng 1 tập thể (Công an xã Ia Rmok), 6 cá nhân của xã Chư Rcăm và 7 cá nhân khác có thành tích đột xuất trong phát hiện, bắt giữ các vụ vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn huyện.

Bàn về vấn đề này, Phó Trưởng Công an xã Ia Hdreh cho rằng: “Việc được cấp trên ghi nhận, khen thưởng đã tạo động lực và khí thế hăng hái cho lực lượng Công an trong quá trình công tác. Không chỉ Công an xã mà người dân cũng được động viên kịp thời, từ đó khích lệ họ tham gia cung cấp thông tin, góp phần ngăn chặn tình trạng phá rừng. Tuy không trực tiếp bắt giữ nhưng nguồn tin ở cơ sở đã giúp lực lượng Công an xã quản lý địa bàn tốt hơn”.

Còn kiểm lâm viên địa bàn Nguyễn Trung Nghĩa thì phấn khởi cho hay: “Đi làm nhiều nơi, tham gia bắt gỗ cũng rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên tôi được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng. Ở các huyện mà tôi từng công tác trước giờ chưa có việc này. Sự quan tâm, động viên, khen thưởng kịp thời đã khuyến khích các lực lượng tích cực tham gia bảo vệ rừng ngày càng tốt hơn”. Bên cạnh đó, lực lượng Kiểm lâm địa bàn cũng động viên người dân cung cấp thông tin liên quan đến vận chuyển gỗ lậu, làm “tai mắt” bảo vệ rừng; tùy theo tính chất vụ việc mà họ được hỗ trợ 200-500 ngàn đồng.

Nói về việc “thưởng nóng” cho người cung cấp thông tin về vận chuyển gỗ trái phép, tham gia bắt giữ lâm tặc, Chủ tịch UBND huyện Hồ Văn Thảo chia sẻ: “Lâm tặc” hễ rục rịch là bắt ngay. Từ “lâm tặc chúa” đến “lâm tặc con” đều được giám sát chặt chẽ bởi “tai mắt” của Công an xã, kiểm lâm viên địa bàn và những lực lượng “giấu mặt” đã bịt kín khắp các nẻo đường. Hễ “có động” là tin báo, hình ảnh được chuyển ngay đến nhóm Zalo của Ban Chỉ đạo bảo vệ rừng. Nhóm Zalo chỉ có Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, lực lượng Công an xã, kiểm lâm địa bàn và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn”.

Chủ tịch UBND huyện Krông Pa nhấn mạnh: Việc “thưởng nóng” đã trở thành nguồn động viên để lực lượng chức năng bám nắm địa bàn; kiên trì theo dõi, phát hiện bắt giữ lâm tặc ở khắp mọi nơi, bất kể giờ giấc. Người dân cũng mạnh dạn hơn khi tham gia cung cấp thông tin để ngăn ngừa vi phạm. Mặt khác, từ nguồn tin mọi nơi mà các lâm tặc được đưa vào “danh sách đen” để theo dõi; điều này cũng đồng nghĩa với việc lực lượng chức năng thay nhau “nhòm ngó” liên tục khiến các đối tượng chùn tay.

Cùng với đó, UBND huyện còn lắp đặt hơn 30 camera giám sát tại các cửa rừng, tuyến đường trọng điểm với hình ảnh được kết nối đến lực lượng Công an xã, kiểm lâm để theo dõi mọi diễn biến, hoạt động của lâm tặc. “Việc liên tục phát hiện, bắt giữ những đối tượng khai thác, vận chuyển, cất giữ lâm sản trái phép trong thời gian gần đây cho thấy việc “thưởng nóng” đã phát huy hiệu quả, khích lệ, động viên các lực lượng cùng tham gia bảo vệ rừng”-Chủ tịch UBND huyện Krông Pa khẳng định.