Thuê xe ô tô rồi dùng giấy đăng ký xe giả để đưa xe đi cầm cố

Ngày 23.6, Công an TP.HCM vừa khởi tố bị can Phạm Văn Tam, 43 tuổi, ở Q.11, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo về tội trốn thuế.

(GLO)- Ngày 22-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã bắt giữ đối tượng Đinh Thây (SN 1995, trú tại xã Krong, huyện Kbang) và Đinh Nhel (SN 1987, trú tại xã Nghĩa An, huyện Kbang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố bị can Hồ Văn Tình (SN 2002, trú tại thôn 7, xã An Phú, TP. Pleiku) về tội giết người và mua bán trái phép chất ma túy. Đây là đối tượng dùng dao đâm 2 cán bộ Công an bị thương.