Thu hồi hơn 16.700 m2 đất lâm nghiệp do nguyên Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ chiếm dụng

(GLO)-Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 01/QĐ-CTHADS về việc thu hồi 16.726 m2 đất lâm nghiệp do ông Nguyễn Đức (SN 1971, xã Diên Phú, TP. Pleiku; nguyên Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ) chiếm dụng để trả lại cho đơn vị chủ rừng quản lý.

Theo quyết định này, buộc ông Nguyễn Đức và bà Trần Thị Hưởng (vợ ông) phải giao trả toàn bộ 16.726 m2 trên thửa đất số 97, tờ bản đồ số 4, ghi tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BI 753848, do UBND TP.Pleiku cấp ngày 12-6-2012 cho Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ (Ban quản lý) quản lý, sử dụng.

Buộc ông Đức và bà Hưởng phải tự nguyện tháo dỡ toàn bộ tài sản là nhà cửa, cây cối, hoa màu trên đất để giao trả lại diện tích đất trên cho Ban quản lý trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Như Báo Gia Lai đã thông tin, những sai phạm của ông Nguyễn Đức được Thanh tra tỉnh Gia Lai phát hiện qua Kết luận thanh tra số 06/KL-TTr vào năm 2017. Theo đó, năm 2011, Ban quản lý được UBND tỉnh giao quản lý 9.148,6 ha đất lâm nghiệp tại TP. Pleiku và huyện Chư Păh. Tuy nhiên, trong quá trình làm hồ sơ, thủ tục để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), Ban quản lý đã không đưa vào hồ sơ đề nghị UBND tỉnh cấp GCNQSDĐ đối với diện tích 977,5 ha đất lâm nghiệp nên ngày 29-12-2011, UBND tỉnh đã cấp giấy GCNQSDĐ số BH121906 với diện tích quản lý của đơn vị là 8.171,1 ha. Đến năm 2016, Ban quản lý tiếp tục đề nghị chỉnh lý di biến động và được Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh đồng ý với diện tích giảm bớt là 177 ha nên còn lại là 7.994,1 ha. Tuy nhiên, qua kết quả thanh tra thì việc chỉnh lý của Ban quản lý là không phù hợp với thực tế vì hồ sơ không đúng quy định. Tiếp đó, trong quá trình thanh tra, Ban quản lý báo cáo diện tích đất thực tế hiện nay do đơn vị quản lý chỉ còn lại 6.677,54 ha. Như vậy, so với diện tích đất lâm nghiệp được giao ban đầu thì Ban quản lý đã để mất 2.471,06 ha.

Qua kiểm tra thực tế, Thanh tra tỉnh còn phát hiện 15 cá nhân, trong đó có Nguyễn Đức và các cán bộ, nhân viên của Ban quản lý lấn chiếm sử dụng hơn 84.000 m2 đất lâm nghiệp để làm rẫy và xây nhà ở. Đồng thời, một số diện tích đã được chuyển đổi thành đất nông nghiệp và được cấp GCNQSDĐ. Từ những sai phạm này, cơ quan chức năng đã chuyển hồ sơ vụ việc tại Ban quản lý đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Ngày 22-12-2017, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Đức-Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ để điều tra về hành vi "Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Điều tra mở rộng, Công an tỉnh đã khởi tố thêm 11 bị can với nhiều tội danh khác. Chiều 14-11-2019, vụ việc đã đưa ra xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt gần 200 tháng tù giam đối với 12 bị cáo liên quan. Riêng bị cáo Nguyễn Đức, ngoài việc để mất rừng và những vi phạm liên quan đến quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước còn bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm các tài liệu chứng từ để hợp thức hóa một phần nguồn gốc đất được giao quản lý thành đất cá nhân với diện tích 16.726 m2. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Đức đã bị tuyên phạt 54 tháng tù giam về tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và 30 tháng tù giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Sau phiên xét xử sở thẩm, bị cáo Nguyễn Đức đã có đơn kháng cáo nên tháng 9-2020, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án sai phạm tại Ban quản lý. Tại phiên xét xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử cho rằng quá trình điều tra, cấp sơ thẩm chưa chứng minh, làm rõ được yếu tố lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ nên tội danh này bị hủy để điều tra xét xử lại.

Sau một thời gian điều tra và củng cố hồ sơ, tài liệu, cơ quan chức năng xác định: Thời điểm Nguyễn Đức đang giữ chức vụ Trưởng ban quản lý đã làm khống một số giấy tờ mua bán đất từ năm 1997 để nộp hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ với diện tích 16.726 m2 rừng sang đứng tên mình. Sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ, gia đình Nguyễn Đức đã chiếm đoạt sử dụng diện tích đất này để làm nhà ở, canh tác trồng cây. Căn cứ hành vi trên, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Đức đủ yếu tố cấu thành tội “Tham ô tài sản”. Với tội danh này, Nguyễn Đức bị tuyên phạt thêm 8 năm tù.