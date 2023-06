Thông báo tìm người có liên quan đến tố giác tội phạm

Kbang có 115 điểm chữa cháy công cộng (GLO)- Ngày 28-6, Thượng tá Trần Đăng Khoa-Phó Trưởng Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết, huyện Kbang đã xây dựng được 28 mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) và 115 mô hình Điểm chữa cháy công cộng tại 110 thôn, làng để chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất về số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra.

Truy tìm cặp vợ chồng bị tố lừa đảo hơn 1,2 tỷ đồng (GLO)- Chiều 28-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang truy tìm cặp vợ chồng Nguyễn Văn Đôn (SN 1966) và Phạm Thị Ngọc Hoa (SN 1965) trú tại tổ 8, phường Phù Đổng (TP. Pleiku) liên quan đến đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mang Yang: Lãnh án vì mua bán trái phép chất ma túy (GLO)- Sáng 28-6, Tòa án nhân dân huyện Mang Yang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động tại hội trường UBND xã Kon Thụp và tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Hiệp (SN 1976, trú tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) 9 năm 6 tháng tù và Lương Văn Công (SN 1991, trú tại làng Dơ Nâu, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang) 7 năm 6 tháng tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Phá kính ôtô, trộm giấy tờ để đòi tiền chuộc Trong tháng 6-2023, Đinh Văn Hưng đã thực hiện trót lọt 2 vụ phá kính ôtô, trộm giấy tờ tùy thân rồi liên lạc với bị hại để đòi tiền chuộc.

Người uy tín tích cực tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông (GLO)- Bằng kiến thức và uy tín của mình, nhiều già làng, trưởng thôn đã tích cực tham gia tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về trật tự an toàn giao thông (ATGT), chung tay cùng hệ thống chính trị ở cơ sở kéo giảm tai nạn giao thông.

Ban Chỉ đạo Đề án 06 kiểm tra thực hiện Đề án tại huyện Đức Cơ (GLO)- Chiều 27-6, Đoàn công tác Ban chỉ đạo Đề án 06 tỉnh do Trung tá Ksor H’ Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn kiểm tra việc thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) trên địa bàn huyện Đức Cơ.

Khởi tố và tước danh hiệu công an nhân dân 3 cán bộ trộm dê của dân (GLO)- Ngày 27-6, Giám đốc Công an TP. Hà Nội Nguyễn Hải Trung đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 3 cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức), gồm: Đại úy Nguyễn Văn Nhân, Thượng úy Bùi Đình Việt và Thượng úy Bùi Tiến Tùng.



Những điểm sáng về trật tự an toàn giao thông (GLO)- Trong 6 tháng đầu năm nay, tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh Gia Lai được kéo giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Trong bức tranh chung đó, các huyện Kông Chro, Chư Sê và Đức Cơ là những điểm sáng khi giảm sâu cả 3 chỉ số TNGT.

Chiếm đoạt hơn 53 tỷ đồng, cựu nhân viên ngân hàng lãnh án chung thân (GLO)- Ngày 27-6, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Chu Nữ Diệu Huyền (SN 1985, trú tại phường Hội Thương, TP. Pleiku) 20 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt mà bị cáo phải thụ án là án chung thân. Bị cáo là cựu nhân viên Ngân hàng Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai (VDB).

Nữ nhân viên giao hàng bị ép lên phòng nghỉ nói chuyện rồi cướp tiền Tới một nhà nghỉ giao hàng cho khách, nữ nhân viên giao hàng của Viettel Post ở Thanh Hóa bất ngờ bị một người phụ nữ đe dọa, ép lên phòng nghỉ nói chuyện rồi cướp tiền

Kông Chro ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng-chống ma túy (GLO)- Sáng 26-6, UBND huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) phát động Tháng hành động phòng-chống ma túy năm 2023 và Ngày toàn dân phòng-chống ma túy 26-6 với chủ đề “Hãy hành động vì cộng đồng không ma túy”.

Gia Lai: Hoàn tất kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các điểm thi tốt nghiệp THPT (GLO)- Sáng 26-6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa phối hợp với Công an các địa phương hoàn tất kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các điểm tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Triệu tập gần 30 người cầm hung khí chuẩn bị hỗn chiến Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã triệu tập khoảng 28 đối tượng tham gia nhóm hỗn chiến để làm việc. Truy xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ 12 dao tự chế, mã tấu và nhiều hung khí nguy hiểm khác.

Xác định nguyên nhân ban đầu và danh tính nạn nhân trong vụ lật xe khách trên đèo Vi Ô Lắc Chiều 25/6, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an tỉnh Kon Tum đã có báo cáo về vụ tai nạn xảy ra vào trưa cùng ngày trên đèo Vi Ô Lắc khiến một người chết, ba người bị thương. Theo đó, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do xe khách chở Câu lạc bộ bóng đá trẻ Quảng Nam bị mất phanh khi đổ đèo.

Quảng Nam: Thuê ôtô rồi đem đi cầm 400 triệu đồng Nam thanh niên ở tỉnh Quảng Nam lên mạng đặt giấy tờ giả rồi thuê ôtô đem đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài.

Gia Lai tuyên truyền phòng-chống ma túy tại cơ sở cai nghiện (GLO)- Nhân kỷ niệm Ngày toàn dân phòng-chống ma túy 26-6, chiều 23-6, Trung tâmHoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai phối hợp với Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh tổ chức hoạt động tuyên truyền với chủ đề “Vì tương lai tươi sáng” chocác thanh niên, học viên tại đơn vị.

Khởi tố 20 bị can liên quan đường dây buôn lậu 3 tấn vàng từ Lào về VN Từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Hóa và Nguyễn Thị Gái đã tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng, tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng từ Lào về Việt Nam để bán cho các tiệm vàng thu lời bất chính.

Xem thêm