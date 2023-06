Công an tỉnh Gia Lai tìm người bị hại vụ án Trần Thị Ngọc Hà chiếm đoạt tài sản

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) vừa phát đi thông báo tìm người bị hại và người có liên quan vụ án Trần Thị Ngọc Hà có hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đang thụ lý điều tra vụ án Trần Thị Ngọc Hà có hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2021 tại huyện Chư Păh và TP. Pleiku.

Cụ thể, bị can Trần Thị Ngọc Hà (sinh ngày 12-6-1977; tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh); quốc tịch Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; nghề nghiệp: lao động tự do; chứng minh nhân dân số: 2312373567; cấp ngày: 18-10-2020; nơi cấp: Công an tỉnh Gia Lai; nơi thường trú và nơi ở hiện tại: 390/2/4 Cách Mạng Tháng Tám, tổ 11, phường Hoa Lư, TP.Pleiku.

Để phục vụ công tác điều tra, đề nghị ai là bị hại hoặc có liên quan đến bị can Trần Thị Ngọc Hà đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra-Công an tỉnh Gia Lai (số 267A Trần Phú, TP. Pleiku; số điện thoại: 0694.329.109, hoặc liên hệ trực tiếp với đồng chí Trần Văn Thắng, số điện thoại: 0379.899.833) để trình báo và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.