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Thanh tra tỉnh Gia Lai chỉ ra nhiều thiếu sót trong hoạt động đào tạo lái xe

Thanh tra tỉnh Gia Lai chỉ ra nhiều thiếu sót trong hoạt động đào tạo lái xe

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG THANH BÊ

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Chuyển đổi xanh phải tạo ra động lực mới cho phát triển; Phó Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để ICISE phát triển; Thanh tra tỉnh Gia Lai chỉ ra nhiều thiếu sót trong hoạt động đào tạo lái xe...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Chuyển đổi xanh phải tạo ra động lực mới cho phát triển

+ Phó Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để ICISE phát triển

+ Ia Grai phân luồng giao thông tạm thời phục vụ thi công dự án đường nội thị

+ Gia Lai đạt 1 giải ba tại Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ X

+ Thanh tra tỉnh Gia Lai chỉ ra nhiều thiếu sót trong hoạt động đào tạo lái xe

+ Tạm dừng đón khách du lịch tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng

08:59

Nhịp sống hôm nay:

+ Xã Đề Gi ra quân tuyên truyền lưu động, hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số

+ Công đoàn phường An Phú ra mắt mô hình "Tư vấn pháp luật và trợ lý ảo AI trực tuyến"

10:33

Câu chuyện thể thao: Hàng loạt sao phủi góp mặt tại giải bóng đá Gia Lai Cup 2026

12:11

Sống khỏe: 4 dấu hiệu đột quỵ dễ bị bỏ qua

13:36

Thời tiết hôm nay: Cảnh báo mưa lớn ở Trung Bộ và phía Đông Gia Lai

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