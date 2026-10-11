(GLO)- Bản tin có các nội dung: Chuyển đổi xanh phải tạo ra động lực mới cho phát triển; Phó Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để ICISE phát triển; Thanh tra tỉnh Gia Lai chỉ ra nhiều thiếu sót trong hoạt động đào tạo lái xe...