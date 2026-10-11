Tin nhanh đầu ngày:
+ Chuyển đổi xanh phải tạo ra động lực mới cho phát triển
+ Phó Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để ICISE phát triển
+ Ia Grai phân luồng giao thông tạm thời phục vụ thi công dự án đường nội thị
+ Gia Lai đạt 1 giải ba tại Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ X
+ Thanh tra tỉnh Gia Lai chỉ ra nhiều thiếu sót trong hoạt động đào tạo lái xe
+ Tạm dừng đón khách du lịch tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng
Nhịp sống hôm nay:
+ Xã Đề Gi ra quân tuyên truyền lưu động, hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số
+ Công đoàn phường An Phú ra mắt mô hình "Tư vấn pháp luật và trợ lý ảo AI trực tuyến"
Câu chuyện thể thao: Hàng loạt sao phủi góp mặt tại giải bóng đá Gia Lai Cup 2026
Sống khỏe: 4 dấu hiệu đột quỵ dễ bị bỏ qua
Thời tiết hôm nay: Cảnh báo mưa lớn ở Trung Bộ và phía Đông Gia Lai