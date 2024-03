Tham quan mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ 4.0

(GLO)- Ngày 28-2, tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới nâng cao cho trưởng, phó trưởng Công an xã khóa 3, năm học 2023-2024.