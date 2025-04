Tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, vướng mắc trong dân

Ngày 10-4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các ông, bà: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Mai Phương-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Lê Hoàng Anh-Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri thị trấn Kon Dơng và xã Đăk Yă, Đăk Djrăng (huyện Mang Yang) và xã Ia Dêr (huyện Ia Grai) trước kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV.

Tham dự các buổi tiếp xúc có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, UBND cùng một số phòng, ban liên quan của 2 huyện Mang Yang, Ia Grai và gần 300 cử tri của các xã, thị trấn.

Thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Tại các buổi tiếp xúc, ông Lê Hoàng Anh đã thông tin đến cử tri về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV và những vấn đề mà Quốc hội sẽ thảo luận, thông qua tại kỳ họp. Theo đó, kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc tại Nhà Quốc hội vào ngày 5-5 và bế mạc vào ngày 28-6. Kỳ họp tiến hành theo 2 đợt: đợt 1 từ ngày 5-5 đến 28-5; đợt 2 từ ngày 11-6 đến sáng 28-6.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri xã Ia Dêr, huyện Ia Grai. Ảnh: Đ.T

Kỳ họp dự kiến xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến công tác lập hiến, lập pháp như: sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; thông qua 30 luật và 7 nghị quyết; cho ý kiến đối với 6 dự án luật (Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật Dẫn độ; Luật Đường sắt (sửa đổi); Luật Tình trạng khẩn cấp; Luật Tương trợ tư pháp về dân sự; Luật Tương trợ tư pháp về hình sự).

Kỳ họp cũng xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước gồm: báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024; tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025; báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2024 và những tháng đầu năm 2025; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023; báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024; báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2024.

Đồng thời, kỳ họp sẽ xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác như: sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh; việc thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia và bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia; phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia về danh sách Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia; chương trình giám sát của Quốc hội năm 2026; xem xét, thông qua Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2026 (nếu có); việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku; chủ trương hỗ trợ vốn nhà nước để tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam từ nguồn ngân sách nhà nước; bố trí nguồn thanh toán các khoản nợ thuộc trách nhiệm của Chính phủ tại Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC)...

Bà Nguyễn Thị Mai Phương-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội ghi nhận ý kiến của cử tri. Ảnh: Đ.T

Nhiều ý kiến, kiến nghị được chỉ đạo giải quyết

Tiếp đó, với tinh thần dân chủ, cởi mở, cử tri các địa phương đã kiến nghị đại biểu Quốc hội và lãnh đạo các cấp, các ngành quan tâm giải quyết nhiều khó khăn, bất cập trong thực tiễn. Trong đó, các ý kiến, kiến nghị tập trung vào việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nâng cấp đường giao thông nông thôn, kéo điện đến khu sản xuất, đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến tỉnh lộ 666 đoạn qua xã Đăk Djrăng, quy hoạch nghĩa địa ở làng Breng 3 (xã Ia Dêr), bố trí kinh phí chi trả cho giáo viên dạy lớp xóa mù chữ…

Cử tri Mai Văn Thiện (tổ dân phố 6, thị trấn Kon Dơng) nêu bất cập: Thị trấn khuyến khích các hộ dân sử dụng nước máy trong sinh hoạt thay cho nước giếng. Tuy nhiên, nguồn nước tại nhiều nơi không ổn định, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần tại các cuộc họp tổ dân phố nhưng vẫn chưa được giải quyết, đề nghị huyện có phương án cụ thể đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho bà con.

Cử tri xã Ia Dêr tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Đ.T

Về vấn đề này, ông Võ Lê Xuân Thiện-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng và Đô thị huyện Mang Yang-giải đáp: Thị trấn Kon Dơng có 4 giếng khoan đang giao cho Đội Quản lý trật tự đô thị, xây dựng, môi trường quản lý, khai thác đảm bảo nước sạch cho người dân trên địa bàn. Việc cung cấp nước sạch cho người dân được thực hiện vào 2 khung giờ trong ngày. Tuy nhiên, hiện đang trong mùa khô, nhu cầu sử dụng nước của người dân tăng cao, thêm vào đó, quá trình thi công đường Nguyễn Du có một đoạn ống bị bể dẫn đến nguồn nước không đủ cung cấp. Đơn vị thi công đường đã khắc phục đoạn ống nước bị bể và huyện cũng đang xây dựng kế hoạch đầu tư thêm giếng khoan để đảm bảo nguồn nước phục vụ người dân.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri Sầm Văn Đồng (thôn Hà Ra, xã Đăk Djrăng) về việc tỉnh lộ 666 đoạn qua xã Đăk Djrăng có nhiều đoạn đang dừng thi công và mặt đường cao hơn lề đường cũ khiến việc lưu thông gặp khó khăn, đặc biệt là khi mùa mưa đang cận kề, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Anh Thái cho hay: Sở sẽ đôn đốc chủ đầu tư phối hợp với đơn vị thi công tiếp tục triển khai thực hiện. Dự án nâng cấp tỉnh lộ 666 do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư với chiều dài 33 km. Đến nay, đơn vị thi công đã triển khai được 60% khối lượng công việc. Dự kiến cuối tháng 11-2025 sẽ thông toàn tuyến và đến tháng 2-2026 sẽ hoàn thiện các công đoạn còn lại liên quan đến lắp đặt biển báo, đảm bảo an toàn giao thông. Phó Giám đốc Sở Xây dựng cũng đề nghị lãnh đạo UBND huyện Mang Yang chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và UBND các xã phối hợp với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh trong việc chi trả đền bù, giải phóng mặt bằng để đơn vị tiếp tục thi công, hoàn thiện dự án đúng theo kế hoạch.

Liên quan đến một số ý kiến của cử tri xoay quanh vấn đề đất đai do Công ty Chè Ayun bàn giao cho huyện Mang Yang quản lý, Chủ tịch UBND huyện Lê Trọng nêu rõ: Năm 2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 136/QĐ-UBND về việc thu hồi toàn bộ diện tích đất của Công ty Chè Ayun và giao cho UBND huyện Mang Yang quản lý. Huyện đã xây dựng phương án sử dụng đất nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được thông qua. Năm 2024, huyện đã xây dựng lại phương án, đồng thời đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định số 136/QĐ-UBND để huyện có thể quản lý và đưa quỹ đất vào sử dụng theo Luật Đất đai. Chủ tịch UBND huyện Mang Yang kiến nghị sau khi các luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 thì có hiệu lực ngay và Chính phủ, các bộ, ngành cũng sớm ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn để tổ chức triển khai thực hiện, tránh có khoảng trống vì không còn tổ chức chính quyền cấp huyện.

Cử tri tại thị trấn Kon Dơng (huyện Mang Yang) nêu kiến nghị. Ảnh: Đ.T

Trong khi đó, cử tri Siu Hrin (làng Brel, xã Ia Dêr) nêu thực trạng: “Một số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân trong làng được cấp năm 1999 bị sai lệch, thiếu sót, nhầm lẫn, ảnh hưởng đến quyền lợi. Tháng 9-2023, các hộ dân đã đi làm lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời từ cơ quan chức năng”. Về vấn đề này, ông Thái Anh Tuấn-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Ia Grai-cho hay: Năm 2024, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã tiến hành rà soát, thống kê để thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị sai sót. Thời gian tới, Phòng tiếp tục phối hợp với UBND xã và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện làm việc với hộ dân và hướng dẫn họ kê khai lại để cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng chủ sử dụng, đúng hiện trạng theo quy định.

Giải đáp ý kiến của cử tri Rcom Yim (làng Ia Tong, xã Ia Dêr) về việc nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng trên tỉnh lộ 664 và hệ thống đèn chiếu sáng tại một số tuyến đường trong xã, Phó Chủ tịch UBND xã Lương Minh Điệp cho hay: Xã sẽ phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị, xây dựng, môi trường huyện kiểm tra và có hướng khắc phục sớm nhất nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, giúp người dân an tâm hơn.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, bà Nguyễn Thị Mai Phương-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cảm ơn cử tri đã tin tưởng gửi gắm tâm tư, nguyện vọng đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Bà Phương cho rằng: Nhiều ý kiến của cử tri đã được lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tiếp thu, giải trình thấu đáo. Đối với những kiến nghị của cử tri mà đại diện các sở, ngành, địa phương cam kết giải quyết, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp và giám sát chặt chẽ, đảm bảo quyền lợi của người dân.

Dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tặng 20 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện Mang Yang và Ia Grai.

Phát biểu kết thúc các buổi tiếp xúc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn ghi nhận toàn bộ ý kiến tâm huyết của cử tri. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, thư ký hội nghị tổng hợp đầy đủ ý kiến gửi đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để sớm giải quyết thấu đáo. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng mong muốn cử tri chia sẻ với địa phương trong quá trình giải quyết các vấn đề; đồng thời thông tin đến cử tri về một số nội dung liên quan đến việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị lãnh đạo các địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết sức cố gắng để giải quyết các vấn đề còn vướng mắc, tồn đọng trong Nhân dân trước khi không còn tổ chức chính quyền cấp huyện, sắp xếp cấp xã. Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, gửi lấy ý kiến của sở, ngành liên quan trước khi đề đạt với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương xem xét.