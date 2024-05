Tập huấn biểu mẫu báo cáo thống kê cấp tỉnh

Bộ Công an yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi cung cấp tài liệu các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023.

(GLO)- Ngày 3-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai vừa có Thông báo số 776/TB-CSHS truy tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Hôm ngày 3/5, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, mở rộng điều tra vụ án mượn danh, mạo danh báo chí để cưỡng đoạt tài sản của các doanh nghiệp, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 đối tượng.

Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã bắt giữ hai anh em ruột, là đối tượng trộm xe máy chứa 81 đơn hàng của shipper.

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an vừa ra quyết định truy tìm nghi phạm liên quan đến vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố.

(GLO)- Chiều 3-5, ông Lê Quang Vang-Chủ tịch UBND xã Ia Blứ (huyện Chư Pưh) thông tin: Sau khi khám nghiệm tử thi, Cơ quan Công an đã bàn giao thi thể người đàn ông chết trong 1 vườn cao su ở trên địa bàn để người thân lo hậu sự.

Ngày 2-5, Công an thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã đã hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố 10 bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả.