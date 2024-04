Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu, bị cáo buộc đã cùng kế toán lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Công an cũng triệu tập 63 người có liên quan; tạm giữ 68 laptop; 7 CPU; máy tính bảng; gần 100 điện thoại di động... và phong tỏa TK của 4 công ty.

Bộ Công an đã có công văn gửi UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan gói thầu do Tập đoàn Thuận An đang thi công tại Đắk Lắk.