Năm học 2022-2023, Trường THPT Võ Văn Kiệt (huyện Phú Thiện) có 518 em học sinh. Trong đó, khối 12 có 151 học sinh. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, ngoài tập trung công tác giảng dạy, ôn luyện và định hướng nghề nghiệp, nhà trường tiến hành rà soát nhằm đảm bảo 100% học sinh đều được cấp CCCD gắn chip điện tử.

Thầy Nguyễn Đình Phước-Phó Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: Để hoàn thành việc cấp CCCD gắn chip điện tử cho các em học sinh, nhà trường đã phối hợp với Công an huyện rà soát các trường hợp chưa làm hoặc sai sót để khẩn trương điều chỉnh, bổ sung đảm bảo cho các em đều có CCCD phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp đến.

“Việc cấp CCCD gắn chip điện tử được nhà trường rà soát từ 2 năm trước. Vì vậy, đến nay, toàn bộ học sinh lớp 12 đã có CCCD gắn chip điện tử”-thầy Phước cho biết thêm.

Em Nay H'Nghĩa (lớp 12A4, Trường THPT Võ Văn Kiệt) chia sẻ: “Sau khi được giải thích về tác dụng của CCCD gắn chip điện tử, em đã đến cơ quan Công an để được hướng dẫn làm thủ tục. Có CCCD sẽ thuận tiện trong giải quyết các thủ tục hành chính, nhất là làm hồ sơ chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp đến”.

Đại úy Đoàn Văn Tiễn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện Phú Thiện) thông tin: Công an huyện đã có văn bản đề nghị các trường học trên địa bàn rà soát, thống kê và vận động các em học sinh đến cơ quan Công an địa phương làm CCCD gắn chip điện tử. Đồng thời, Công an huyện huy động lực lượng, phương tiện kỹ thuật chuyên dụng để đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD, tài khoản định danh điện tử. “Đến nay, 2 trường THPT trên địa bàn huyện đều đã hoàn thành cấp CCCD gắn chip điện tử cho học sinh. Riêng Trường THPT Trần Quốc Tuấn có 478/480 học sinh lớp 12 đã được cấp CCCD. 2 trường hợp còn lại bị sai cấu trúc số nên Công an huyện đã liên hệ Công an tỉnh để nhờ Cục C06 (Bộ Công an) khẩn trương xử lý đảm bảo cho các em có CCCD sớm phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023”-Đại úy Tiễn cho biết.

Tương tự, việc cấp CCCD gắn chip điện tử cho các em học sinh chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 được Công an huyện Đak Đoa quan tâm triển khai. Em Trên (lớp 12C3, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai) chia sẻ: “Được cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đến tận trường thu nhận hồ sơ cấp CCCD, em thấy rất thuận tiện. Ngoài ra, khi được giải thích, em cũng hiểu rõ hơn những tiện ích của CCCD gắn chip điện tử. Đây là giấy tờ quan trọng nên em bảo quản tốt để phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp đến và giải quyết thủ tục hành chính trong đời sống”.

Trung tá Hoàng Vũ Thanh-Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện Đak Đoa) cho hay: Để cấp CCCD cho các em học sinh đủ điều kiện, Công an huyện đã xây dựng phương án, kế hoạch, tập trung nguồn lực và tranh thủ làm các ngày trong tuần. Cụ thể, đơn vị đã thành lập 2 tổ cấp CCCD lưu động. Tiếp đó, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đến tận trường, tận nhà để thu nhận hồ sơ cấp CCCD. Đến nay, 100% học sinh đủ điều kiện đã có CCCD. “Đối với các trường hợp sai cấu trúc định danh cá nhân trên CCCD, Công an huyện phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh khẩn trương báo cáo Trung tâm Dữ liệu về dân cư (Cục C06, Bộ Công an) xử lý cấp lại số mới”-Trung tá Thanh nhấn mạnh.

Trong khi đó, Trung tá Trần Thái Học-Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện Ia Pa) cho hay: Để cấp CCCD cho người dân, Công an huyện đã triển khai phong trào “Ngày thứ bảy, chủ nhật tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân”. Đối với các trường hợp là học sinh, đơn vị phân công, bố trí cán bộ, chiến sĩ cùng thiết bị, phương tiện xuống từng trường học để làm CCCD cho các em. Đến nay, 100% học sinh đủ điều kiện của 11/11 trường học trên địa bàn đã được cấp CCCD gắn chip điện tử.

Theo thống kê của Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2022-2023, toàn tỉnh có 47.616 học sinh THPT, trong đó có 14.013 học sinh lớp 12. Công an các đơn vị, địa phương đang chủ động rà soát số học sinh chưa được cấp CCCD hoặc sai số liệu để hướng dẫn, thu nhận hồ sơ cấp CCCD, tài khoản định danh điện tử, đảm bảo kịp thời và thuận lợi cho các em tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp đến.