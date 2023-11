Tin liên quan Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định làm việc với huyện Kông Chro

Dự chương trình có ông Phạm Gia Chương-Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ, đại diện Báo Vn Express, Tập đoàn FPT, Quỹ hi vọng, Công ty Vuihoc, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kông Chro.

Tại chương trình, các đơn vị đã bàn giao 3 công trình “Trường em thay áo mới” cho Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, Trường Mầm non Sao Mai (thị trấn Kông Chro), Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám (xã Đak Pơ Pho) với tổng giá trị 170 triệu đồng. Đồng thời tặng 3 thư viện điện tử cho 3 trường học, gồm: Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, Trường Tiểu học và THCS An Trung (xã An Trung), Trường Tiểu học và THCS Kông Yang (xã Kông Yang), mỗi thư viện gồm: 15 bộ máy tính bảng, 15 tai nghe và các tài khoản học Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh với tổng giá trị 208,8 triệu đồng.

Dịp này, Quỹ Người FPT Vì Cộng đồng trao tặng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai 1 máy tính, 5 chiếc ti vi; Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám 1 máy tính, 4 chiếc ti vi; Trường Tiểu học và THCS An Trung 1 máy tính, 3 chiếc ti vi; Trường Tiểu học và THCS Kông Yang 1 máy tính, 3 chiếc ti vi và Trường Mầm non Sao Mai 1 máy tính, 3 chiếc ti vi. Quỹ Người FPT Vì Cộng đồng cũng tặng 950 suất quà gồm: Bánh, kẹo, sữa cho các em học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai. Tổng giá trị 2 hoạt động hơn 200 triệu đồng.

Sau buổi lễ trao tặng, đại diện Công ty Vuihoc đã hướng dẫn các thầy cô giáo và các em học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai sử dụng phần mềm Vuihoc tại thư viện trường.