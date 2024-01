Tặng quà Tết cho người có uy tín tiêu biểu và hộ nghèo tại Phú Thiện

(GLO)-Theo trang The Guardian (Anh), Chính phủ Dominica mới đây cho biết sáng kiến làm việc 4 ngày/ tuần sẽ được triển khai vào tháng 2/2024. Theo đó, người lao động vẫn được hưởng mức lương như cũ, trong khi tuần làm việc tiêu chuẩn sẽ giảm từ 44 giờ xuống còn 36 giờ, từ thứ 2 đến thứ 5.

Sau khi Công an xã mời lên viết bản kiểm điểm và nhắc nhở vì vi phạm nồng độ cồn, bác thợ xây hứa "từ nay về sau khi tham gia giao thông tuyệt đối không uống rượu bia".

(GLO)- Ngày 15-1, Điện lực Ayun Pa-Công ty Điện lực Gia Lai phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ayun Pa tổ chức truyền thông “sử dụng điện tiết kiệm và an toàn” tại Trường Tiểu học-THCS Lê Văn Tám (phường Cheo Reo).

Sáng 15/1, Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an huyện Cư Kuin phối hợp cùng chính quyền địa phương đã bàn giao “Nhà tình nghĩa” cho thân nhân, gia đình Liệt sĩ CAND Trần Quốc Thắng, nguyên cán bộ Công an xã Ea Tiêu hy sinh trong vụ khủng bố ngày 11/6.