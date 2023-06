Đồng Nai: Khởi tố 19 bác sĩ, dược sĩ để điều tra hành vi trục lợi bảo hiểm Ngày 10-6, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can (có 1 bị can được tại ngoại) để điều tra hành vi làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Khám phá nhanh vụ án giết người tại huyện Kbang (GLO)- Ngày 10-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã bắt giữ nhóm 15 đối tượng để điều tra về hành vi giết người xảy ra ngày 6-6-2023 tại huyện Kbang.

Đâm anh ruột và chị dâu, 29 năm sau đền tội Vì mâu thuẫn gia đình, bị cáo đâm 3 người nhà của anh trai rồi bỏ trốn gần 30 năm.

Khởi tố vụ khai thác trái phép hơn 48 m3 gỗ ở xã Ya Hội (GLO)- Hạt Kiểm lâm huyện Đak Pơ vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ khai thác trái phép 52 cây gỗ rừng tự nhiên tại 2 tiểu khu 644 và 648 thuộc sự quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ya Hội (địa phận xã Ya Hội, huyện Đak Pơ).

Đak Đoa: Đối tượng truy nã gây rối trật tự công cộng ra đầu thú (GLO)- Công an huyện Đak Đoa vừa vận động đối tượng truy nã Trần Văn Cường (SN 1982, trú tại thôn 3, xã Đak Krong, huyện Đak Đoa) ra đầu thú. Cường là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai truy nã về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bắt tạm giam đối tượng cho vay nặng lãi 456,25%/năm Chiều 8-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế (Thừa Thiên Huế) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Giàu, trú tại phường An Cựu, TP Huế có hành vi cho vay nặng lãi.

Vụ "7 bà tố bị 1 ông có vợ lừa tình, tiền": Tinh vi thủ đoạn của gã "sở khanh" Dù có vợ con Tống Anh San vẫn lên mạng vào những trang mạng hẹn hò với những người phụ nữ rồi từ đó lừa đảo chiếm đoạt của nhiều bị hại

Nghi phạm giết 3 người phụ nữ ở Khánh Hòa khai những gì? Công an tỉnh Khánh Hòa bước đầu đã khai thác lời khai Phan Danh Hưng- nghi phạm gây ra vụ án mạng kinh hoàng khiến 3 người phụ nữ ở Khánh Hòa tử vong.

Bắt tạm giam Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ở Khánh Hòa Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Khánh Vĩnh bị bắt tạm giam vì liên quan đến vụ án nhận hối lộ trong thời gian sốt đất trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa.

Lãnh 4 năm tù vì tội trộm cắp tài sản (GLO)-Ngày 7-6, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Trung Hậu (SN 1995, trú tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) 4 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Pleiku: Va chạm giữa ô tô và xe máy, 2 người bị thương nặng (GLO)- Vào khoảng 13 giờ 45 phút ngày 7-6, tại ngã 4 giao nhau giữa đường Hùng Vương-Phan Bội Châu thuộc địa phận tổ 2, phường Hội Thương, TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe máy làm 2 người bị thương nặng.

Bắt nghi phạm giết 3 người phụ nữ ở Khánh Hòa Tối 6-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt Phan Danh Hưng, là nghi phạm gây ra vụ thảm sát kinh hoàng làm 3 người phụ nữ chết ở Khánh Hòa, gây rúng động dư luận. Đối tượng đang được thẩm vấn nóng.

Lập dự án 'ma' lừa đảo gần 45 tỉ, giám đốc lãnh 18 năm tù Trần Văn Hội là giám đốc một công ty bất động sản có trụ sở ở TP.Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu). Hội lập hàng loạt dự án 'ma' lừa bán cho khách hàng, chiếm đoạt gần 45 tỉ đồng.

Truy nã Phan Danh Hưng - Nghi phạm gây ra vụ án kinh hoàng ở Khánh Hòa Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa phát lệnh truy nã Phan Danh Hưng, là nghi phạm gây ra vụ thảm sát kinh hoàng làm 3 người phụ nữ chết ở Khánh Hòa, gây rúng động dư luận.

Một thanh niên bị bắn tử vong tại chỗ ở Long An Khi người dân ở Long An nghe tiếng la lối, chửi thề cùng tiếng nổ lớn, chạy ra thì thấy nam thanh niên bị đạn bắn thủng một lỗ nhỏ ngay vùng ngực và nằm gục dưới đường.

Bắt nhóm mua bán súng đạn ở TPHCM Ngày 5-6, Công an quận Bình Tân cùng Công an huyện Hóc Môn, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM đã triệt phá nhóm mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí.

